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Hukukçulara göre sanıklar tahliye edilmeli

Hukukçular, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz hükümlüsü 230 sanık hakkında verilen ihlal kararının ardından sanıkların tahliye edilmeleri gerektiğini yönünde görüş belirtiyor

18 Haziran 2014 22:12

Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'ndan hükümlü 230 sanığın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararı değerlendiren avukatlar, sanıkların yeniden yargılanması gerektiğini, hükümlü sanıkların infazının durdurulması ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'nda 230 sanığın yaptığı bireysel başvuruları birleştirerek verdiği kararında, başvuran sanıkların tamamının haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Sanık avukatlarından Nevzat Güleşen, Anayasa Mahkemesi'nin kararını basından öğrendiklerini belirterek, kararı duyunca mutlu olduklarını söyledi.

Avukat Güleşen, "Gerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekse Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararların hukuka aykırı olduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'na riayet edilmeden yargılama yapıldığı, suçun işlendiği sabit olmamasına rağmen mahkumiyet kararı verildiği, böylece masumiyet karinesinin ihlal edildiği ortaya çıkmıştır. Hükümlü sanıkların infazlarının durdurulması ve birçok sanığın tahliye edilmesi beklenmektedir" diye konuştu.

 

'Tahliye kararı verilmeli'



Avukat İlkay Sezer de, Anayasa Mahkemesi kararının tahliye kararı gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu kararla sanıkların hürriyetlerinden mahrum bırakılmaması gerekmektedir. Mahkemenin tahliye kararı vermesi gerekir" dedi.

Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği konusunda da bilgi veren avukat Sezer, Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yarın tahliye talepli dilekçe sunarak müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep edeceğini açıkladı. Avukat Sezer, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla, sanıkların "hükümlü"den "tutuklu" sanığa dönüştüğünü, yeniden yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

 

'Sanıklar 1 dakika bile cezaevinde durmamalı'



 

Avukat İbrahim Şahinkaya da, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararıyla haklılıklarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi bu kararını oybirliğiyle aldı. Sanıkların 1 dakika bile cezaevinde durmaması gerekmektedir. Derhal tahliye kararı verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

 

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