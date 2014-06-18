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Balyoz davası avukatı Celal Ülgen: Tahliyeler başlamalı

Balyoz davası sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen, delillerin yok sayılacağını belirterek, infazların durdurulacağını söyledi

18 Haziran 2014 21:20

Balyoz davası sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' yönündeki kararını değerlendirdi.

Balyoz davası sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' yönündeki kararını değerlendirdi. Ülgen'in kararla ilgili söyledikleri şöyle: "Şunu tespit etmek lazım. Evet yeniden yargılama olabilir, ama AYM’nin kararında eğer iç tüzüğün ve yasanın kendilerine vermiş olduğu hakka dayanarak tedbir kararı almışlarsa, bu doğrultuda infaz da durdurulacağı için tahliyeler olacaktır ve yeniden yargılama talepleri farklı olacaktır.

Yarın sabah eğer, tedbir kararı varsa telgraf çekeceklerdir ya da UYAP’tan göndereceklerdir, tahliyeler başlaması gerekir. Hep varsayımlara göre gidiyoruz. Yeniden yargılama ise bir hak ihlalinin kaynağı bir defa dijital deliller ve savunma hakkıyla. Bu nedenle yeniden yargılama gidilirken sanıklar tahliye edilecek. Tutuksuz olarak devam edecekler ve Balyoz davası yeniden görülecek.

Eğer tedbir kararı vermemişse, bu nedenle biz başvurup yeniden yargılama isteriz toplu oalrak ve mahkemelerde buna uymak zorundayız. Ama tedbir vermişse bu değişir. Biraz daha bekleyip o kararı beklememiz lazım. İddianame hazırlanmıyor ama mahkemenin karar aşamasında bıraktığı yerde, AYM’nin hak ihlali tespit ettiği yerden tarafların savunmaları delilleri değerlendirilecek ve neredeyse yeni baştan bir mahkeme görülecek diyebiliriz.

Deliller yok sayılacaktır çünkü AYM’nin söylediği budur. Biz ısrarla bilirkişi incelemesi yapılsın demiştik, bunu yapmamışlardı. Şimdi bütün bunlar yapılacak. Bir bilirkişi raporuyla, bu verilerin sahte olduğu tespit edilecektir."

 

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