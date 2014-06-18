Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'nda 'hak ihlali var' dedi

Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası sanıklarının yaptığı 230 başvuruyu birleştirerek, karar verdi. Mahkeme sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Karar, genel kurulun 17 üyesinin oy birliğiyle alındı.



Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'nda sanıkların, dijital veriler ve sanık dinlenilmesiyle ilgili konularda haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.



İhlal kararının giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek.

Tahliyeler başlayacak

Anayasa Mahkemesi'nin, şu anda kısa kararı yazdığı belirtildi. Karar, Kartal 4.Ağır Ceza veya Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.

Tahliye kararlarını ilgili mahkeme verecek. Bu gece ya da yarın sabahtan itibaren tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Kuvvet komutanları hükümlüler içinde

Cezası onananlar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan da var.

Yargıtay dairesi, 25 sanık içinse cezalandırılmalarını gerektirecek "her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesi ile kararı bozmuştu. Mahkeme, 63 sanığın eylemlerinin ise "Suç için anlaşma suçu kapsamında kaldığı ve ceza verilmesine yer olmadığı" gerekçesiyle bozulduğunu, tutuklu bulunanların da tahliye edilmesine karar verildiğini ifade etmişti.

"Balyoz Darbe Planı" ilk kez 20 Ocak 2010'da Taraf gazetesinin "İstanbul'da iki camiye bombalı saldırı düzenlenmesi ve Yunanistan'ın bir Türk uçağını düşürmekle suçlanması suretiyle darbe ortamı yaratılacağı" gibi iddialar içeren haberiyle gündeme gelmişti.

Haberde yer alan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianame İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, ilk duruşma ise 16 Aralık 2010'da yapılmıştı.

250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı dava bir buçuk yıldan fazla sürdü.

21 Eylül 2012'de biten davada, 325 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş ancak "eksik teşebbüs" gerekçesiyle cezalarında indirime gidilmişti.

Mahkeme, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş ancak gerekçeyle birlikte cezalarını 20 yıla indirmişti.

Çok sayıda sanık ise yerel mahkeme tarafından 13 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Tahliyeler bekleniyor

Balyoz davasında 43 sanığın avukatlığını yürüten Haluk Pekşen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulundu.

Davada 237 sanıkla ilgili hak ihlaline karar verildiğini belirten Avukat Pekşen, gerekçeli kararın hâlâ yazım aşamasında olduğunu söyledi.

Pekşen, kendilerine gelen bilgiye göre dosyanın tüm sanıklarına dair hak ihlali kararı verilebileceğini belirtti.

Hak ihlali kararının yalnızca mahkumları değil, tahliye edilenleri de kapsadığını belirten Pekşen, bunun yargılamanın tamamını etkileyeceğini ve yeni bir hukuki sürecin başlayacağını ifade etti.

Avukat Pekşen, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkumların tahliyesi sürecinin başlayacağını kaydetti.

Buna göre Anayasa Mahkemesi'nin "icranın ertelenmesi" kararı vermesi bekleniyor.

Pekşen, icranın ertelenmesi kararı verilmesi halinde ertesi gün Kartal 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını ve mahkum sanıkların infazlarının durdurulup serbest bırakılması işlemlerinin başlayacağını söyledi.