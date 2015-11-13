Hüda Kaya: Silvan'da emniyet ve asker dışında, halkı korkutmak için Saray'a bağlı bir lejyoner grubu oluşturuldu

Sokağa çıkma yasağının 11 gündür devam ettiği, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki mahallelere gitmeye çalışırken polisin biber gazı ve gerçek mermi kullandığı müdahaleye ettiği grupta yer alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendilerine saldıran grubun içerisinde sivil giyimli kişiler de olduğunu belirterek, “Emniyet ve askerin dışında, Silvan halkını korkutmak için Saray’a bağlı bir lejyoner sınıfı oluşturulduğunu düşünüyorum” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba yönelik müdahalenin planlı olduğunu ve kendilerine “pusu” kurulduğunu savunan Hüda Kaya, "Konak mahallesine girdiğimizde sokak aralarında barikatlar kurmuş maskeli askerler vardı. Onlara, ‘Hani maske takmak yasaktı’ diye bağırdım” dedi.

"Bir tarafta özel harekat, bir tarafta polisler, bir tarafta da sivil giyimliler...”

"Konak Mahallesi’ne girdiğimizde birden bire gerçek mermilerle saldırdılar” diyen Kaya, Figen Yüksekdağ ve beraberindekiler polislerle konuştuğu sırada heyetin çevresinin sarıldığını belirtti. "Bir tarafta özel harekat, bir tarafta polisler, bir tarafta da sivil giyimliler, sakallılar, sakalsızlar vardı" diyen Hüda Kaya, şöyle devam etti:

“Emniyet ve askerin dışında, Silvan halkını korkutmak için Saray’a bağlı br lejyoner sınıfı oluşturulduğunu düşünüyorum. Bunları daha önce de gördük; Cizre’de, Varto’da. Dışarıdan taşımayla getirilen insanlar, tekbir getirerek, Allahu Ekber diye bağırarak bölge halkını korkutmaya çalışıyorlar. Bu insanların bölge halkını korkutmak için özel olarak getirildiğini düşünüyorum.”

"Yetkililer, bize bilgi vermek yerine saldırdılar"

"Silvan’da, Arapça konuşan ancak polis üniforması giyen kişilerin bulunduğunun daha önce de sosyal medyaya yansıdığı ancak bu konuda yetkililerden bir açıklama gelmediği” yönündeki hatırlatma üzerine Hüda Kaya, şunları söyledi:

“Bize saldıranların arasında kimlerin olduğuna herkes şahit oldu. Milletvekilleri de, oradaki diğer insanlar da. Biz de aynı şeyleri duyuyorduk ama bugün gördük. Bu artık duyum değil, bire bir yaşadık.”

Hüda Kaya, sivil giyimli kişilerin varlığı hakkında devlet yetkililerinden ya da güvenlik güçlerinden bilgi alıp almadıkları sorusuna da şu cevabı verdi:

“Yetkililerle bizim iletişimimiz tahmin edersiniz ki o şekilde değil. Bugün yaşananlar ortada. Bize bir cevap ya da bilgi vermek yerine saldırdılar."