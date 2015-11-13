Silvan'da üzerlerine ateş açılan HDP heyetinden Hüda Kaya: Tam anlamıyla bir pusuydu

3 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki mahallelere girmek isteyen ve aralarında Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu heyetin üzerine ateş açıldı. Göğsünden vurulan bir kişi ağır yaralanırken, heyet yer alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaşananları "Tam anlamıyla bir pusuydu" ifadeleriyle tanımladı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, Hüda Kaya heyete müdahalede bulunan grubun arasında "IŞİD yapılı gruplar"ın da olduğunu iddia eden Hüda Kaya, "İçlerinden biri 'Tekbir' diyor, geri kalanı hep bir ağızdan 'Allahu ekber' diyerek eşlik ediyordu" dedi. Kaya, yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

"Bugünkü müdahalede gerçek mermiler kullanıldı ve 45 yaşında bir kamyon şoförü göğsünden vurularak ağır yaralandı. Arkadaşımız Alper Taş, vatandaşın vurulmasına gözleriyle şahit olmuş. Kitle dağılırken yolda yürüyen bu adamı göğsünden hedef alıp vuruyorlar. Beş kişi daha yaralandı ama onların durumu ağır değil."

"İçlerinden biri 'Tekbir' diyor, geri kalanı hep bir ağızdan 'Allahu ekber' diyerek eşlik ediyordu"

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı üç mahalleden biri olan Konak'a girmek istediklerini söyleyen Kaya, ara yollardan mahalleye kadar gidebildiklerini belirtikten sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir üç yol ağzından mahalleye girdik. Birden bize gerçek mermiyle saldırdılar. Milletvekili arkadaşlarımızdan bir grup gençleri sakinleştirirken, Figen Hanım ile birlikte diğer grup da polislerle konuşmaya gitti. İlerde barikatlar kurulmuştu ve yüzü maskeli askerler vardı. Daha sonra güvenliğini sağlamaya çalıştığımız kitleyi arkadan özel harekat polisleri kuşatı. Tam anlamıyla bir pusuydu. Hatta IŞİD yapılı gruplar vardı. İçlerinden biri 'Tekbir' diyor, geri kalanı hep bir ağızdan 'Allahu ekber' diyerek eşlik ediyordu. Komple kuşatma altında kaldık. Rasgtele ateş açtılar, gaz sıktılar. Direkt gözümüze gaz sıkıldı. Kalkanlarla hırpalandık. Her birimiz müdahaleye maruz kaldık, hedef alındık."

Daha önce yasağın kaldırılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Kaya, bugünkü sert müdahalede sonrası iyimserliğinin ortadan kalktığını belirtti.