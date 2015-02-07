HSYK'da 8 eski üyenin görev yeri değiştirildi

HSYK’da 2010-2014 arasında görev yapan hâkimlerin çoğu yeni atamalarla mahkemelerde görevlendirildi. Bir kısmı ise öğretim üyeliğine ve avukatlığa döndü. 1’inci Daire Başkanı İbrahim Okur İstanbul Anadolu 3’üncü İş Mahkemesi’nde yetkilendirilirken 2’nci Daire Başkanı Nesibe Özer İstanbul Küçükçekmece 1’inci Çocuk Mahkemesi’nde çocuk hâkimi oldu.

HSYK müstemir yetkilerle ilgili yeni görevlendirmeleri ilan etti. Kurulun geçtiğimiz günlerde yayınladığı kararname ile başka illere tayin ettiği hakimler, eski kurul üyeleri pasifize edilirken, Sulh Ceza Mahkemelerinde görev yapan hakimler yeni görevlere getirildi.

Ankara’da 17 Aralık sonrası yapılan operasyonlarda birçok tutukluluk incelemesinde tahliye kararı veren, Adana’da MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’larla ilgili jandarmanın istihbari dinlemesi için o dönemde yaptığı başvuruyu kabul eden hakim Süleyman Köksaldı Sulh Ceza Hakimliğinden alındı. Öte yandan, yasadışı dinleme operasyonlarında arama, gözaltı kararı veren Ankara Sulh Ceza Hakimlerinden Yavuz Kökten de dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili davanın görüldüğü 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye olarak atandı. Aynı mahkemeye başkan olarak ise Namık Özdemir atandı. Ankara 4.Sulh Ceza Hakimi Deniz Gül 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na görevlendirildi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın yargılanacağı “dinleme” davasına bakacak olan mahkemenin başına ise 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Karamanoğlu getirildi.

İstanbul’da yapılan operasyonlarda imzası olan hakim Hulusi Pur da 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildi. Hulusi Pur 17/25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağını yürüten polislerin tutukluluk incelemesinde tahliye taleplerini birçok kez reddetmişti. Eski AKP Milletvekili Fevzi İşbaşaran’ın gözaltına alınmasına ilişkin karara imza atmıştı.

Eski Kurul Üyelerine ve HSYK seçimlerinde aday olan yargıçlara pasif görevler

Öte yandan mazeret kararnamesinde talepleri olmaksızın başka illere atanan hakimler de pasif görevlere verildi. Ankara 9.Ağır Ceza Mahkemesi üyesiyken Ordu’ya atanan hakim Haydar Kol iş mahkemesine, HSYK seçimlerinde aday olan eski Ankara Hakimi ve Edirne Hakimi Ayşe Neşe Gül iş mahkemesine, eski kurul üyelerinden Ankara Batı Adliyesine atanan hakimler Ahmet Kaya iş mahkemesine, Hüseyin Serter İş mahkemesine, Teoman Gökçe tüketici mahkemesine, eski HSYK 2.Dairesi Başkanı- Küçükçekmece hakimi Nesibe Özer çocuk mahkemesine, Anadolu Adliyesi hakimi-eski HSYK 1.Daire Başkanı İbrahim Okur iş mahkemesine görevlendirildi.

Kritik soruşturmalarda imzası olan hakim Mehmet Karababa Mersin Tüketici Mahkemesi’ne, Böcek soruşturmasında polislerin tahliyesini kabul eden ve Sivas ile Kırıkkale’ye atanan hakimler Hakan Oruç ve Mustafa Karatay Asliye Ceza Mahkemeleri’ne atandı. İzmir’de “askeri casusluk” davasına bakan 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Atilla Rahman tenzili rütbe ile Torbalı 2.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi oldu. Şike Davasının yeniden yargılamasının görüldüğü İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Metin Tamirci 4.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, yerine 11.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ahmet Civelek getirildi.