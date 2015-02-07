T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'da 8 eski üyenin görev yeri değiştirildi

Eski kurul üyeleri pasifize edilirken, Sulh Ceza Mahkemelerinde görev yapan hakimler yeni görevlere getirildi

07 Şubat 2015 09:14

Arzu Yıldız

HSYK’da 2010-2014 arasında görev yapan hâkimlerin çoğu yeni atamalarla mahkemelerde görevlendirildi. Bir kısmı ise öğretim üyeliğine ve avukatlığa döndü. 1’inci Daire Başkanı İbrahim Okur İstanbul Anadolu 3’üncü İş Mahkemesi’nde yetkilendirilirken 2’nci Daire Başkanı Nesibe Özer İstanbul Küçükçekmece 1’inci Çocuk Mahkemesi’nde çocuk hâkimi oldu.

HSYK müstemir yetkilerle ilgili yeni görevlendirmeleri ilan etti. Kurulun geçtiğimiz günlerde yayınladığı kararname ile başka illere tayin ettiği hakimler, eski kurul üyeleri pasifize edilirken, Sulh Ceza Mahkemelerinde görev yapan hakimler yeni görevlere getirildi.

Ankara’da 17 Aralık sonrası yapılan operasyonlarda birçok tutukluluk incelemesinde tahliye kararı veren, Adana’da MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’larla ilgili jandarmanın istihbari dinlemesi için o dönemde yaptığı başvuruyu kabul eden hakim Süleyman Köksaldı Sulh Ceza Hakimliğinden alındı. Öte yandan, yasadışı dinleme operasyonlarında arama, gözaltı kararı veren Ankara Sulh Ceza Hakimlerinden Yavuz Kökten de dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili davanın görüldüğü 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye olarak atandı. Aynı mahkemeye başkan olarak ise Namık Özdemir atandı. Ankara 4.Sulh Ceza Hakimi Deniz Gül 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na görevlendirildi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın yargılanacağı “dinleme” davasına bakacak olan mahkemenin başına ise 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Karamanoğlu getirildi.

İstanbul’da yapılan operasyonlarda imzası olan hakim Hulusi Pur da 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildi.  Hulusi Pur 17/25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağını yürüten polislerin tutukluluk incelemesinde tahliye taleplerini birçok kez reddetmişti. Eski AKP Milletvekili Fevzi İşbaşaran’ın gözaltına alınmasına ilişkin karara imza atmıştı.

 

Eski Kurul Üyelerine ve HSYK seçimlerinde aday olan yargıçlara pasif görevler

 

Öte yandan mazeret kararnamesinde talepleri olmaksızın başka illere atanan hakimler de pasif görevlere verildi. Ankara 9.Ağır Ceza Mahkemesi üyesiyken Ordu’ya atanan hakim Haydar Kol iş mahkemesine, HSYK seçimlerinde aday olan eski Ankara Hakimi ve Edirne Hakimi Ayşe Neşe Gül iş mahkemesine, eski kurul üyelerinden Ankara Batı Adliyesine atanan hakimler Ahmet Kaya iş mahkemesine, Hüseyin Serter İş mahkemesine, Teoman Gökçe tüketici mahkemesine, eski HSYK 2.Dairesi Başkanı- Küçükçekmece hakimi Nesibe Özer çocuk mahkemesine, Anadolu Adliyesi hakimi-eski HSYK 1.Daire Başkanı İbrahim Okur iş mahkemesine görevlendirildi.

Kritik soruşturmalarda imzası olan hakim Mehmet Karababa Mersin Tüketici Mahkemesi’ne, Böcek soruşturmasında polislerin tahliyesini kabul eden ve Sivas ile Kırıkkale’ye atanan hakimler Hakan Oruç ve Mustafa Karatay Asliye Ceza Mahkemeleri’ne atandı. İzmir’de “askeri casusluk” davasına bakan 12 Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Atilla Rahman tenzili rütbe ile Torbalı 2.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi oldu. Şike Davasının yeniden yargılamasının görüldüğü İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Metin Tamirci 4.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, yerine 11.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ahmet Civelek getirildi.

ETİKETLER

hsykatamapasifizehakimsavcıhaber

İlgili Haberler

HSYK, 17-25 Aralık savcılarını dosyalarını incelenmeden açığa almış

Açığa alma kararının 3 aylık bir süre ile uygulanacağı öğrenildi

Yargıçlar Sendikası: HSYK yargıda etik dışına çıkmayı alışkanlık haline getirdi

'Atama ve yetki kararnamelerinde yargıda ehliyet ve liyakat gözetilmiyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24