HSYK, 17-25 Aralık savcılarını dosyalarını incelenmeden açığa almış

HSYK 2.Dairesi’nin 17- 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılar hakkındaki açığa alma kararını savcılar hakkındaki soruşturma dosyasını görmeden verdiği ortaya çıktı. Açığa alma kararının 3 aylık bir süre ile uygulanacağı öğrenildi.

HSYK’nın açığa alma kararının ardından kuruldan soruşturma dosyasının suretini ve müfettiş raporunu talep eden savcılara verilen yanıtta, Kurulun 3.dairesinin “açığa alma” talebi ve müfettiş raporunun 2.Daireye ulaşmadığı, alınan açığa alma kararının da henüz imzadan çıkmadığı ifade edildi. Savcılara gönderilen cevap yazısında şu ibarelere yer verildi:

“HSYK Kanunun 77.maddesinin 1.fıkrasının 2.cümlesi ve 81.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince 3 ay süre ile tedbirine görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği, anılan kararın henüz imza aşamasında olduğu ve imzaların tamamlanmasına müteakip tarafınıza tebliğ edileceği, ayrıca soruşturma dosyasının soruşturma maddeleri yönünden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2.Dairesine henüz intikal etmediği anlaşılmıştır.”