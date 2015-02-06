Yargıçlar Sendikası: HSYK yargıda etik dışına çıkmayı alışkanlık haline getirdi

HSYK’nın yetki kararnamesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Hiçbir zamanlama ve takvim gözetilmeksizin kuralsız bir hal alan, artık sayısı da bilinemeyen bu atama ve yetki kararnamelerinde, ayrıca yargıda ehliyet ve liyakat da gözetilmediği için, bu şekilde artık bizzat HSYK yargıda etik dışına çıkmayı alışkanlık haline getirmiş, yargıda yetersiz olan güvenceleri de yaptığı işlemlerle adım adım yok etmeye koyulmuş, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi için var olan bu kurum böylece yargıyı yöneten bir organ haline gelmiştir” dedi.

Eminağaoğlu’nun açıklaması şöyle;

HSYK tarafından 05.02.2014 tarihinde yeni bir yetki kararnamesi çıkartılmıştır.

2014 yılındaki HSYK üye seçim sürecinde, yargıdaki sorunların; yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi gözetilerek çözüleceği söylemi öne çekilip yeni HSYK oluşturulmasına rağmen, gün geçmiyor ki bu yeni HSYK tarafından yeni bir atama veya yetki kararnamesi çıkartılmasın.

Hiçbir zamanlama ve takvim gözetilmeksizin kuralsız bir hal alan, artık sayısı da bilinemeyen bu atama ve yetki kararnamelerinde, ayrıca yargıda ehliyet ve liyakat da gözetilmediği için, bu şekilde artık bizzat HSYK yargıda etik dışına çıkmayı alışkanlık haline getirmiş, yargıda yetersiz olan güvenceleri de yaptığı işlemlerle adım adım yok etmeye koyulmuş, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi için var olan bu kurum böylece yargıyı yöneten bir organ haline gelmiştir.

HSYK'nın bu işlemlerinin yargı denetimine tabi olmaması, kendisini haklı kılan ikna edici gerekçeleri bile ortaya koyamadan bu işlemlerini gerçekleştirmesi gözetildiğinde, HSYK yargıyı biçimlendiren ve kendi üzerinden yargıyı biçimlendirten kimlik ve görünümünü ivedilikle terketmeli, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi için baskı odağı ve korku unsuru olmadığını gösterecek somut adımları derhal atmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.06.02.2015

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yargıçlar Sendikası Başkanı