Yeni HSYK'da hükümetin desteklediği isimler çoğunluğu ele geçirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) adli yargıdan 7 asıl / 4 yedek, idari yargıdan ise 3 asıl / 2 yedek üyenin belirleneceği seçimlerin sonuçları açıklandı. Seçimlerden, hükümetin desteklediği söylenen Yargıda Birlik Platformu (YBP) büyük başarıyla çıktı. Sonuçları değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve savcılarımız, kendi üzerine yapıştırılan yaftayı kaldırıp, atmışlardır" dedi.

Toplam 22 üyeden oluşan HSYK'nın 10 üyesi 12 Ekim'deki seçimlerde belirlendi.



Bu üyelerden 3'ü idari yargıdan, 7'si ise adli yargıdan seçildi.



3 HSYK üyesinin seçileceği idari yargıda bağımsızlar 2 üyelik kazanırken, YBP 1 üyelik aldı.

Adli yargıdaki sonuçlar şöyle:

Adli yargıda YBP başarılı

7 üyenin seçildiği adli yargı seçimlerinde ise, oyların yüzde 90'ının sayıldı. bu seçimlerde YBP'nin büyük başarısı ortaya çıktı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, YBP adli yargı seçimlerinde de büyük başarı sağladı.



Adli yargı seçimlerinde, son açılan sandıklarda sonuçlar değişmezse, YBP en az 5 üyeliği kazandı.



YBP'nin, adli yargı seçimlerinde 7 üyelikten 7'sini de kazanması da söz konusu.



Oyların yüzde 90'ı sayıldığında, en çok oyu alan üyelerin 7'si de Platform üyesi. bu isimler şöyle; Metin Yandırmaz Ramazan Kaya Mehmet Yılmaz Mehmet Durgun Ömür Topaç İsa Çelik Turgay Ateş.

HSYK'da dengeler hükümetten yana

Bu sonuçların kesinleşmesi halinde, HSYK'da denge hükümeti memnun edecek şekilde gerçekleşmiş olacak.

HSYK 22 üyeden oluşuyor. HSYK'nın seçimle gelmeyen iki doğal üyesi, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı.

Yine HSYK'ya seçimle değil, Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla gelen de 4 üye bulunuyor.

HSYK'da bir üye Adalet Akademisi tarafından seçiliyor. Bu üyelik için seçimler 16 Ekim'de yapılacak. hükümetin 17 Aralık sonrası yaptığı yasa değişiklikleri ile, Adalet Akademisi'nin yapısı yeniden oluşturulmuştu.

HSYK'nın üç üyesi Yargıtay, iki üyesi ise Danıştay tarafından seçiliyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçimler yapılmıştı. Bu seçimlerde ise, hükümetin desteklediği söylenen adaylar başarılı olamamışlardı.

İdari yargı sonuçları

HSYK seçimlerinde ilk sonuçlar idari yargıdan geldi.

HSYK'ya üç asil üye gönderecek olan idari yargıda yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre, bağımsız adaylar önde gidiyor.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, seçimlerde en çok oyu alan adaylar Halil Koç (YBP), Ahmet Berberoğlu (bağımsız) ve Mahmut Şen (Bağımsız) oldu.



Halil Koç halen mevcut HSYK'da üye olarak görev yapıyor. Ahmet Berberoğlu ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunuyor. Mahmut Şen ise, Ankara Bölge Mahkemesi üyesi.

Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK'da doğal üye, müsteşar yardımcısı da seçildi

22 kişilik HSYK'da Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı "doğal üye" olarak görev yapıyorlar.

Adli yargı listesinden HSYK yarışına giren Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halil Koç'un da seçilmesi ile, HSYK'da Bakan ve Müsteşar'a, Müsteşar Yardımcısı da katılmış olacak.

Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

Sonuçları değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve savcılarımız, kendi üzerine yapıştırılan yaftayı kaldırıp, atmışlardır. Yargı üzerindeki bir cemaatin kurmak istediği hegamonyaya 'hayır' demişlerdir. 'Biz bir cemaatin değil, bu milletin yargısıyız' diye bugün karar vermişlerdir" dedi.

Sandık başı görevi

Hakim ve Savcılar gün içinde oy kullandıktan sonra adliyeden ayrıldılar. Ancak hakim ve savcıların büyük çoğunluğunun, oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00'ye doğru, oy kullandıkları sandıklara dönüp, oy sayımına nezaret etmeleri dikkat çekti.

10 üyelik için 61 aday yarıştı

HSYK seçimlerinde toplam 10 asil ve 6 yedek üyelik için 61 aday yarıştı. Hakim ve savcılar HSYK üyeliği için seçimlere YARSAV, Yargıda Birlik Platformu'nun desteklediği adaylarla, bağımsızlar adaylar katıldı.

HSYK seçimlerinde aday olanların isimler

Adli yargı:

Yaşar Akyıldız, Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi

Arif Alemdar, Yargıtay Savcısı

Turgay Ateş, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Murat Aydın, Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Mustafa Bağarkası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Aydın Başar, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Bilgin Başaran, HSYK Genel Sekreteri

İdris Berber, HSYK Tetkik Hakimi

Hüsnü Çalmuk, Kocaeli Hakimi

İsa Çelik, HSYK Kurul Başmüfettişi

İlker Çetin, Uşak Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ahmet Çiçekli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı

Cengiz Topel, Çiftcioğlu Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Süleyman Demirel, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mehmet Durgun, İstanbul Hakimi

Cihan Ergün, Uşak Cumhuriyet Savcısı

Orhan Gödel, Bakırköy Hakimi

Murat Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı

Teoman Gökçe, HSYK Üyesi

Ayşe Neşe Gül, Ankara Hakimi

Mehmet Güven, Yargıtay Tetkik Hakimi

Necmettin Karabacakoğlu, Yargıtay Cumhuriyet SAvcısı

Mustafa Karadağ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi

Mehmet Kaya, Manisa Cumhuriyet Savcısı

Ramazan Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Leyla Köksal, Ankara 8. İş Mahkemesi Hakimi

Nuh Hüseyin Köse, İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İbrahim Okur, HSYK 1. Daire Başkanı

Nesibe Özer, HSYK 2. Daire Başkanı

Ayşe Sarısı Pehlivan, İzmir 16. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi

Yeşim Sayıldı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi

Alaettin Soylu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı

Kemal Şahin, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi Hakimi

Zeynep Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi

Berrin Lale Şenoymak, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Ömür Topaç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Hayrettin Türe, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hasan Ünal, Yargıtay Tetkik Hakimi

Levent Ünsal, Yargıtay Tetkik Hakimi

Dursun Yalçınkaya, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi

Metin Yandırmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı

Mehmet Yılmaz, HSYK Kurul Başmüfettişi

Bülent Yücetürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı

İdari yargı seçimimde aday olan isimler:

Ahmet Berberoğlu, HSYK Üyesi

Ali Bilen, Danıştay Savcısı

Egemen Devrim Durmuş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Cafer Ergen, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Cevdet Erkan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Mehmet Gökpınar, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Berrin Karınca, Danıştay Savcısı

Saadettin Kocabaş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Halil Koç, HSYK 1. Daire Üyesi

Selim Kurçenli, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Adil Memiş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı

Hasan Odabaşı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Tarık Özdirek, Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanı

Gönül Sayın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmut Şen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Muammer Önder, Danıştay Tetkik Hakimi