Yeni HSYK'da hükümetin desteklediği isimler çoğunluğu ele geçirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) adli yargıdan 7 asıl / 4 yedek, idari yargıdan ise 3 asıl / 2 yedek üyenin belirleneceği seçimlerin sonuçları açıklandı. Seçimlerden, hükümetin desteklediği söylenen Yargıda Birlik Platformu (YBP) büyük başarıyla çıktı. Sonuçları değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve savcılarımız, kendi üzerine yapıştırılan yaftayı kaldırıp, atmışlardır" dedi.
Toplam 22 üyeden oluşan HSYK'nın 10 üyesi 12 Ekim'deki seçimlerde belirlendi.
Bu üyelerden 3'ü idari yargıdan, 7'si ise adli yargıdan seçildi.
3 HSYK üyesinin seçileceği idari yargıda bağımsızlar 2 üyelik kazanırken, YBP 1 üyelik aldı.
Adli yargıdaki sonuçlar şöyle:
Adli yargıda YBP başarılı
7 üyenin seçildiği adli yargı seçimlerinde ise, oyların yüzde 90'ının sayıldı. bu seçimlerde YBP'nin büyük başarısı ortaya çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, YBP adli yargı seçimlerinde de büyük başarı sağladı.
Adli yargı seçimlerinde, son açılan sandıklarda sonuçlar değişmezse, YBP en az 5 üyeliği kazandı.
YBP'nin, adli yargı seçimlerinde 7 üyelikten 7'sini de kazanması da söz konusu.
Oyların yüzde 90'ı sayıldığında, en çok oyu alan üyelerin 7'si de Platform üyesi. bu isimler şöyle; Metin Yandırmaz Ramazan Kaya Mehmet Yılmaz Mehmet Durgun Ömür Topaç İsa Çelik Turgay Ateş.
HSYK'da dengeler hükümetten yana
Bu sonuçların kesinleşmesi halinde, HSYK'da denge hükümeti memnun edecek şekilde gerçekleşmiş olacak.
HSYK 22 üyeden oluşuyor. HSYK'nın seçimle gelmeyen iki doğal üyesi, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı.
Yine HSYK'ya seçimle değil, Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla gelen de 4 üye bulunuyor.
HSYK'da bir üye Adalet Akademisi tarafından seçiliyor. Bu üyelik için seçimler 16 Ekim'de yapılacak. hükümetin 17 Aralık sonrası yaptığı yasa değişiklikleri ile, Adalet Akademisi'nin yapısı yeniden oluşturulmuştu.
HSYK'nın üç üyesi Yargıtay, iki üyesi ise Danıştay tarafından seçiliyor.
Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçimler yapılmıştı. Bu seçimlerde ise, hükümetin desteklediği söylenen adaylar başarılı olamamışlardı.
İdari yargı sonuçları
HSYK seçimlerinde ilk sonuçlar idari yargıdan geldi.
HSYK'ya üç asil üye gönderecek olan idari yargıda yapılan seçimlerin ilk sonuçlarına göre, bağımsız adaylar önde gidiyor.
Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, seçimlerde en çok oyu alan adaylar Halil Koç (YBP), Ahmet Berberoğlu (bağımsız) ve Mahmut Şen (Bağımsız) oldu.
Halil Koç halen mevcut HSYK'da üye olarak görev yapıyor. Ahmet Berberoğlu ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunuyor. Mahmut Şen ise, Ankara Bölge Mahkemesi üyesi.
Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK'da doğal üye, müsteşar yardımcısı da seçildi
22 kişilik HSYK'da Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı "doğal üye" olarak görev yapıyorlar.
Adli yargı listesinden HSYK yarışına giren Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halil Koç'un da seçilmesi ile, HSYK'da Bakan ve Müsteşar'a, Müsteşar Yardımcısı da katılmış olacak.
Adalet Bakanı'ndan ilk yorum
Sonuçları değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hakim ve savcılarımız, kendi üzerine yapıştırılan yaftayı kaldırıp, atmışlardır. Yargı üzerindeki bir cemaatin kurmak istediği hegamonyaya 'hayır' demişlerdir. 'Biz bir cemaatin değil, bu milletin yargısıyız' diye bugün karar vermişlerdir" dedi.
Sandık başı görevi
Hakim ve Savcılar gün içinde oy kullandıktan sonra adliyeden ayrıldılar. Ancak hakim ve savcıların büyük çoğunluğunun, oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00'ye doğru, oy kullandıkları sandıklara dönüp, oy sayımına nezaret etmeleri dikkat çekti.
10 üyelik için 61 aday yarıştı
HSYK seçimlerinde toplam 10 asil ve 6 yedek üyelik için 61 aday yarıştı. Hakim ve savcılar HSYK üyeliği için seçimlere YARSAV, Yargıda Birlik Platformu'nun desteklediği adaylarla, bağımsızlar adaylar katıldı.
HSYK seçimlerinde aday olanların isimler
Adli yargı:
Yaşar Akyıldız, Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi
Arif Alemdar, Yargıtay Savcısı
Turgay Ateş, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Murat Aydın, Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Mustafa Bağarkası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Aydın Başar, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Bilgin Başaran, HSYK Genel Sekreteri
İdris Berber, HSYK Tetkik Hakimi
Hüsnü Çalmuk, Kocaeli Hakimi
İsa Çelik, HSYK Kurul Başmüfettişi
İlker Çetin, Uşak Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ahmet Çiçekli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı
Cengiz Topel, Çiftcioğlu Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Süleyman Demirel, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mehmet Durgun, İstanbul Hakimi
Cihan Ergün, Uşak Cumhuriyet Savcısı
Orhan Gödel, Bakırköy Hakimi
Murat Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı
Teoman Gökçe, HSYK Üyesi
Ayşe Neşe Gül, Ankara Hakimi
Mehmet Güven, Yargıtay Tetkik Hakimi
Necmettin Karabacakoğlu, Yargıtay Cumhuriyet SAvcısı
Mustafa Karadağ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi
Mehmet Kaya, Manisa Cumhuriyet Savcısı
Ramazan Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Leyla Köksal, Ankara 8. İş Mahkemesi Hakimi
Nuh Hüseyin Köse, İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İbrahim Okur, HSYK 1. Daire Başkanı
Nesibe Özer, HSYK 2. Daire Başkanı
Ayşe Sarısı Pehlivan, İzmir 16. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi
Yeşim Sayıldı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi
Alaettin Soylu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
Kemal Şahin, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi Hakimi
Zeynep Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi
Berrin Lale Şenoymak, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Ömür Topaç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Hayrettin Türe, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hasan Ünal, Yargıtay Tetkik Hakimi
Levent Ünsal, Yargıtay Tetkik Hakimi
Dursun Yalçınkaya, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi
Metin Yandırmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Yılmaz, HSYK Kurul Başmüfettişi
Bülent Yücetürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı
İdari yargı seçimimde aday olan isimler:
Ahmet Berberoğlu, HSYK Üyesi
Ali Bilen, Danıştay Savcısı
Egemen Devrim Durmuş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Cafer Ergen, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Cevdet Erkan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Mehmet Gökpınar, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Berrin Karınca, Danıştay Savcısı
Saadettin Kocabaş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Halil Koç, HSYK 1. Daire Üyesi
Selim Kurçenli, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Adil Memiş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı
Hasan Odabaşı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Tarık Özdirek, Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanı
Gönül Sayın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmut Şen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Muammer Önder, Danıştay Tetkik Hakimi