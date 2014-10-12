T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK seçimleri için bakanlık bürokratları tam kadro Adliye'de

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yargıda Birlik Platformu'nun aday listesinin el altından hakim ve savcılara iletildiği ileri sürüldü

12 Ekim 2014 17:17

Arzu Yıldız

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 10 asıl 6 yedek üyeliği için seçimler bugün gerçekleştiriliyor. Hakim ve savcıların oy kullanma işlemleri bu sabah saatlerinde başladı. 

Ankara’da yapılan seçimlerde, Ankara Adliyesi önünde hükümete yakınlığı ile bilinen Yargıda Birlik Platformu’nu (YBP) destekleyen isimlerden Abbas Özden ve bazı YBP adaylar adliyenin C girişinde bekledi.

YBP adaylarının adliye kapsının önenden ayrılmaması hakim ve savcılar arasında “düğün sahipleri kapıda” yorumlarına neden oldu. Öte yandan, Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek’te oyunu kullandıktan sonra Başsavcı Fethi Şimşek ve bir grup hakim savcı YBP üyeleri ile adliye kafeteryasında oturdu. 17 Aralık sonrası Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye iken  Bakanlık bürokratlığına atanan ve YBP’nin HSYK adayı olan Süleyman Menteş’te adliyedeydi.

 

El altından YBP listesi

Ayrıca oy kullanma işlemleri devam ederken küçük bir not halinde hazırlanmış YBP adaylarının isimlerinin bulunduğu listenin tokalaşma sırasında hakim ve savcıların ellerine tutuşturulduğu ileri sürüldü.

 

Adaylar sabah oylarını kullandı

 

HSYK seçimleri için aday olan isimler ise sabah saatlerinde oyların kullandı. Mevcut kuruldan ikinci kez aday olan isimler İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer’de adliyede ilk oy kullanan isimler arasındaydı. 

ETİKETLER

hsykyargıda birlikankara adliyesi

İlgili Haberler

HSYK seçimi öncesinde tartışma yaratan karikatür

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçimi öncesinde Türkiye Barolar Birliği’nin 'barobirlik' adlı dergisinde çıkan bir karikatür tartışma yarattı

HSYK'da seçim günü; hâkim ve savcılar 'adalet' için sandığa gidiyor

HSYK 3. tur seçimleri için 13 bin 994 hakim-savcı bugün oy kullanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24