HSYK seçimleri için bakanlık bürokratları tam kadro Adliye'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 10 asıl 6 yedek üyeliği için seçimler bugün gerçekleştiriliyor. Hakim ve savcıların oy kullanma işlemleri bu sabah saatlerinde başladı.

Ankara’da yapılan seçimlerde, Ankara Adliyesi önünde hükümete yakınlığı ile bilinen Yargıda Birlik Platformu’nu (YBP) destekleyen isimlerden Abbas Özden ve bazı YBP adaylar adliyenin C girişinde bekledi.

YBP adaylarının adliye kapsının önenden ayrılmaması hakim ve savcılar arasında “düğün sahipleri kapıda” yorumlarına neden oldu. Öte yandan, Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek’te oyunu kullandıktan sonra Başsavcı Fethi Şimşek ve bir grup hakim savcı YBP üyeleri ile adliye kafeteryasında oturdu. 17 Aralık sonrası Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye iken Bakanlık bürokratlığına atanan ve YBP’nin HSYK adayı olan Süleyman Menteş’te adliyedeydi.

El altından YBP listesi

Ayrıca oy kullanma işlemleri devam ederken küçük bir not halinde hazırlanmış YBP adaylarının isimlerinin bulunduğu listenin tokalaşma sırasında hakim ve savcıların ellerine tutuşturulduğu ileri sürüldü.

Adaylar sabah oylarını kullandı

HSYK seçimleri için aday olan isimler ise sabah saatlerinde oyların kullandı. Mevcut kuruldan ikinci kez aday olan isimler İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer’de adliyede ilk oy kullanan isimler arasındaydı.