HSYK seçimi öncesinde tartışma yaratan karikatür

12 Ekim'de gerçekleşecek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri öncesimde Türkiye Barolar Birliği'nin "barobirlik" adlı dergisinde çıkan bir karikatür yargı mensupları tarafından tepki gördü. Tartışma yaratan karikatürde cübbesinin sağ yakasının bir kenarına kağıt paralar sıkıştırılmış şekilde tasvir edilen bir hakim ve “Savcıya, yargıca rüşvet gibi zam. Vicdan ile cüzdan arasında” ifadesi yer aldı.

'YPG listesine oy karşılığında maaşlara zam vaadi verildi'

Oya Armutçu'nun Hürriyet Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ, hakim ve savcılara seçim öncesi dün gönderilen dergideki karikatüre üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi, “Siyasi iktidar yargıç savcıları güce tapan ve menfaatine düşkün bir güruh olarak değerlendirmiş ve seçimlerde bir hükümet projesi olan YBP listesine oy vermeleri karşılığında maaşlarına zam yapmayı vaadetmiştir. Üstelik bu zam emekliler ile diğer yargı çalışanlarını kapsam dışında bırakmaktadır. Diğer yandan vaadedilen düzenlemenin TBMM’de görüşülmesi bile seçim sonrasına bırakılmıştır."

'Ahlaksız tekliftir'

Mustafa Karadağ konuşmasına, "Gerçekten siyasi iktidarın yargıç ve savcılara yaptığı ahlaksız bir tekliftir, rüşvet teklifidir. Değerli meslektaşlarımız onur ve kişiliklerine saldırı teklifini kabul etmediklerini 12 Ekim Pazar günü seçim sandıklarında ifade edecektir" şeklinde devam etti.

'Karikatür bizi üzdü'

Karadağ, TBB’nin 2014 Eylül sayısında yargıç ve savcıların cüppelerinin yakasında cüzdan var şeklinde karikatürize edilmesinin kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, "Keşke bu karikatür için seçim sonrasını bekleselerdi. Zira o zaman meslektaşlarımızın söz konusu ahlaksız teklifi kabul etmediklerini göreceklerdi. Unutmayalım ki yargıç ve savcıların öncelikli değerleri kimlik ve kişilikleridir. Buna saygı duymakta herkesin boynunun borcudur" dedi.