HSYK'dan MİT'in kod isimle Mehmet Altan'ı dinlemesini onaylayan üç yargıç için soruşturma izni

HSYK 3. Dairesi, MİT’in talebi üzerine gazeteci-yazar Mehmet Altan’ın “Pastör” kod adıyla telefonlarının dinlenilmesine karar veren üç yargıç hakkında soruşturma izni verdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın talebi üzerine gazeteci- yazar Mehmet Altan’ın telefonlarının “Pastör” ve “Quaramaddin Fatimi” kod adıyla dinlenilmesine karar verilmişti.

2008-2009 yıllarını kapsayan kararı veren İstanbul’daki dönemin özel yetkili mahkemeleri, dinlemeye, “terör ve uluslararası terör örgütlerinin faaliyetlerini” ve “ülkemiz aleyhine yürütülen casusluk faaliyetlerinin önlenmesini” gerekçe göstermişti. Benzer şekilde gazeteciler Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Markar Esayan, Amberin Zaman ve Mehmet Baransu’nun telefonları da kod isimlerle dinlenmişti. Olayın açığa çıkmasının ardından Mehmet Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, kararı veren üç hâkim hakkında HSYK’ye suç duyurusunda bulundu.

HSYK 3. Dairesi ilk olarak oy çokluğuyla üç yargıç hakkında inceleme başlatılması talebini reddetmişti. İtiraz üzerine dosya HSYK Genel Kurulu’na gitmişti. HSYK Genel Kurulu da 3. Daire’nin kararını kaldırmıştı. Bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında görevlendirilen müfettişler, Mehmet Altan’ın yasadışı dinlenilmesineilişkin incelemesini tamamladı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre müfettişler, İstanbul Hâkimi Oktay Açar, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Metin Özçelik ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Hakan Günay hakkında soruşturma izni istedi.

HSYK 3. Dairesi, salı günü yaptığı toplantıda üç yargıç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Karara, 7 üyeden Resul Yıldırım, Ahmet Kaya ve Bülent Çiçekli muhalefet etti. Soruşturma izni kararının ardından müfettişler, İstanbul’a giderek üç yargıcın ifadesini alacak.

MİT'çilere sorgunun da önü açıldı

Öte yandan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Altan ve diğer gazetecilerin kod isimle dinlenilmesi için mahkemeden karar aldıran MİT görevlileri hakkında soruşturma izni vermemişti. Ankara 12. İdare Mahkemesi, itiraz üzerine bu kararı kaldırmış, Başbakanlık ise Danıştay’a başvurmuştu. Alınan bilgiye göre Danıştay, yeni aldığı kararla Başbakanlık’ın itirazını reddetti ve MİT görevlileri hakkında soruşturma yapılması kararını onayladı.