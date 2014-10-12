HSYK'da seçim günü; hâkim ve savcılar 'adalet' için sandığa gidiyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 10 asıl 6 yedek üyeliği için seçimler bugün yapılacak.

Seçimde 45’i adli, 16’sı idari yargıdan 61 aday yarışacak.

Seçimler Yargıda Birlik Platformu ile YARSAV – Yargı-Sen bloğunun yarışına sahne olacak.

İlk tur HSYK üye seçimi 23 Eylül’de Yargıtay’da yapıldı. 2’nci tur da Danıştay’da 29 Eylül’de yapıldı. Toplam 5 asıl üye seçildi. Hükümetin desteklediği iddia edilen adaylar ancak yedek seçilebildi. HSYK 22 üyeli. Adalet Bakanı ve Müsteşarı, tabii üye. 4 asıl üye Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Abdullah Gül’ün atadığı 4 ismin görev süresi 22 Ekim’de doluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 HSYK üyesini doğrudan atayacak. Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye gelecek. Bu 7 üye hükümetle uyumlu çalışsa da HSYK Genel Kurulu’nda çoğunluğu sağlamak için 12 oy gerektiğinden hükümete yakın en az 5 üyenin daha seçilmesi gerekiyor.

10 asıl üye seçilecek

Yargıtay ve Danıştay’da istediği adayları HSYK’ya sokamayan hükümet kanadı, 7 oy garanti görünse de Genel Kurul’da karar çoğunluğu için ‘artı 5 üye’ daha arıyor. Bugünkü seçimde 10 asıl ve 6 yedek üye seçilecek. ‘Yargıda büyük koalisyon’ olduğu belirtilen YBP listesinden en az 5 asıl üyenin 3’üncü turda HSYK’ya girmesi hedefleniyor. 3’üncü tur sonunda oluşacak HSYK tablosunda hükümet ‘artı 5’i bulamazsa, anayasa değişikliği ile HSYK seçimlerinin ve yeni HSYK’nın geçersiz hale gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hükümetin B planında ise RTÜK modeliyle Meclis’te HSYK üyelerinin seçilmesi olduğu öne sürülüyor.

2010’daki HSYK seçiminde toplam 11 bin 708 seçmen sandık başına gitti. Bu seçimde yeni hakim savcılarla birlikte seçmen sayısı 2288 kişi arttı. Bu süreçte, Cemaat etkisinde olduğu öne sürülen HSYK, 2000’e yakın avukatı mesleğe aldı. YSK, 300 başvuru üzerine, Adalet Akademisi’nde stajlarını tamamlayıp mesleğe kabul edilen ancak kura çekip göreve başlamayan yeni hakim-savcıların oy kullanamayacağına karar verdi. Böylece toplam 553 yargı mensubu bugün oy kullanamayacak. Son 4 yılda mesleğe giren yeni hakim ve savcılarla, avukatlıktan geçen hakim savcıların oylarının da seçimde etkili olacağı savunuluyor.

61 adaydan 9'u kadın

12 Eylül 2010’daki referandumla yapısı değişen HSYK’nın üyelik seçimleri ilk kez 17 Ekim 2010’da yapıldı. Seçimle gelen 16 HSYK üyesinin 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine bugün 2’nci kez kürsü hakimleri sandığa gidiyor. Ancak seçime girecek 61 HSYK üye adayından sadece 9’unun kadın olması da dikkat çekiyor. Seçimde, 12 bin 520’si adli, 1474’ü idari yargıdan olmak üzere 13 bin 994 hakim ve savcı sandığa giderek 10 asıl 6 yedek HSYK üyesini seçecek.

Listeler

Yargıda Birlik Platformu listesi hükümet kanadının tam desteğine sahip bulunuyor.

11 kişilik adli yargı listesinin (7 asil 4 yedek) 5 ‘muhafazakar’, 3 ‘ülkücü’, 3 ‘sosyal demokrat’ adaydan bir ‘koalisyon’ şeklinde belirlendiği kaydediliyor. Listedeki adayların 5’i bakanlık ve HSYK bürokrasisinden gelirken, 5 kişilik idari yargı adaylarından ise 1’i bürokrat. YBP listesinin 2 sözcüsü de ilginç sekilde YARSAV üyesi. YBP sözcüleri ise ‘hükümete yakın’ iddiasını reddediyorlar, ‘Cemaat’le mücadele’ sözü veriyorlar.

Yarsav-Yargıçlar sendikası listesi

Seçime ortak listeyle giren YARSAV ve Yargıçlar Sendikası adayları ziyaret ettikleri meslektaşlarına, “Seçildiklerinde 4 yıllık görev süresi sonunda kürsüye geri dönme ve bir daha aday olmama” sözü verdiler. Yargı örgütleri ise ‘Ne Cemaat ne hükümet’ sloganı seçti.

İktidarla ‘kanlı-bıçaklı’ konumdaki Cemaat ise liste çıkarmadı. Cemaat’in kendine yakın ‘bağımsız’ adayları ve YBP listesinin delinmesi için YARSAV-Yargıçlar Sendikası listesinden bazı adayların destekleneceği iddia ediliyor.