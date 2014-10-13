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Bekir Bozdağ: HSYK'da seçim usulü kaldırılmalı

Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu seçim sonuçlarında YARSAV diye bir şeyin görülmediğini söyledi

13 Ekim 2014 01:04

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimi sonrasında yaptığı açıklamada, bu seçimle hukuk devleti ve bağımsız yargı anlayışının kazandığını belirterek, "Seçim usulünün yargıda ayrışmalara neden olduğu açıktır, Anayasa'nın 159. maddesinin değiştirilmesi şarttır" diye konuştu.

Bekir Bozdağ'ın HSYK seçimlerini değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu seçim hakim ve savcıların kendilerinin seçimidir. Demokratik bir sonuç olmuştur. Seçim sonuçlarına baktığımızda çoğulcu HSYK yapısı oluşmuştur. Türkiye'nin, milletimizin arzusu da budur.

Hakim ve savcılarımız bu seçimde kazanmıştır, hukuk devleti bağımsız yargı anlayışı kazanmıştır. Hakim ve savcılarımız ideolojik yargı anlayışına 'hayır' demişlerdir. Demokrasiye, çoğulculuğa 'evet' demişlerdir.

2010 referandumundan sonra uygulanan seçimde değerlendiremedik ama ama seçim usulünün yargı içinde ayrışmalara neden olduğu açıktır. Bu seçim usulünün değiştirilmesinde fayda vardır. Hukuk devleti açısından değiştirilmesinde fayda vardır. Yargının politize edilmemesi için Anayasa'nın 159. maddesinin değiştirilmesi zaruridir."

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