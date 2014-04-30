HSYK, Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağıran savcı Demir hakkında inceleme başlattı

HSYK, CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran hâkim hakkında inceleme yapacak.

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) (30.04.2014) genel kurul toplantısın için bu sabah bir araya geldi. Bakan Bekir Bozdağ’ın da katıldığı toplantıda, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın suç duyurusu üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun şüpheli olarak ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir için inceleme kararı alındı.

Demir, Kılıçdaroğlu’nun ifadeye “sehven” çağrıldığını ve çağrının geri alındığını ifade etmiş, “daha ne istiyor öğrenmiş oldu” demişti. HSYK, Demir’in açıklamaları ve ifadeye çağrıma işlemine ilişkin inceleme kararı aldı.

Öte yandan, kurulun bugünkü toplantısında müfettiş alımı için yapılan müracaatları değerlendirildi. 160 yakın adayın başvuru yaptığı ifade edildi.