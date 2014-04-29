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Savcı: Kılıçdaroğlu hakkında şikâyet vardı, kendisi de öğrendi, daha ne istiyor?

Savcı Demir: Kılıçdaroğlu'nu yanlışlıkla ifadeye çağırdık. Çağrıyı da geri aldık. Kendisi de öğrendi işte daha ne istiyor

29 Nisan 2014 18:48

Arzu Yıldız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran savcının memur suçları bürosunda görev yapan Mehmet Demir olduğu ortaya çıktı. Demir’in Kılıçdaroğlu hakkında ‘hakaret’ suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade davetiyesi gönderdiği öğrenildi. Demir, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hakkında şikâyet vardı. Soruşturma kapsamında fezleke düzenlememiz gerekiyordu. Yanlışlıkla ifadeye çağırdık. Çağrıyı da geri aldık. Kendisi de öğrendi işte daha ne istiyor.”

Savcı Demir, 17 Aralık sonrasında katıldığı televizyon programlarında HSYK’ya ve operasyonlara yönelik eleştirileri ile gündeme gelmişti. Demir, hâkim ve savcıların görüşlerini paylaştığı adalet.org isimli internet sitesinde 17 Aralık sürecine dair eleştiriler içeren yazılar da yazmıştı. Turan Çolakkadı’nın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Hadi Salihoğlu’nun gelmesiyle birlikte de Memur Suçları Bürosunda görevlendirilmişti.

Kılıçdaroğlu’yla ilgili soruşturmanın kimin şikayetiyle başlatıldığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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