HSYK'dan Ergenekon mahkemesine inceleme kararı

HSYK, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında "usule aykırı işlemler" gerekçesiyle ilk inceleme iznini verdi. Ergenekon Davası’nda darbe teşebbüsü ve terör örgütü yöneticiliğinden müebbet hapis cezası alan Genel Kurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer önceki gün mahkemeye giderek, mahkeme heyetiyle ilgili "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Avukat Sezer, HSYK’ya Ergenekon hakimlerini şikayet ettiğini ve inceleme izni verilip ifade verdiğini doğruladı.

Zeynep Gürcanlı ve Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti konusundaki bu inceleme kararı, Ergenekon davasında yargılanan Genelkurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'in başvurusu üzerine alındı.

Başbuğ'un avukatı: Göstermelik izin

Ergenekon Davası’nda müebbet hapis cezasına giyen emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer önceki gün mahkemeye giderek, mahkeme heyetiyle ilgili "müşteki" sıfatıyla verdi.

Avukat Sezer, HSYK’ya Ergenekon hakimlerini şikayet ettiğini ve inceleme izni verilip ifade verdiğini doğruladı.

Sezer HSYK’ya sunduğu dilekçesinde avukatlarla sanıkların görüşmelerinin engellendiğine belirterek, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na açıkça aykırı olarak yürütülmekte olan kovuşturmada gerekçesiz karar alınması, usul ve yasaya aykırı olarak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz" dedi. HSYK’da bu izni verdi. Sezer, HSYK’nın verdiği ilk inceleme iznini ise “göstermelik” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:

"Geçen yıl yaptığım avukatlarla sanıkların görüşmelerinin engellendiği şikayetli başvuru üzerine bu izin verildi. Ancak HSYK ana konuları hukukun katledildiği itriazlarımızı katetti. Daha önce Ergenekon Davası’nda hakimlerin ‘dezenformasyon’ yaptığı gerekçesiyle yaptığım bir şikayet ‘somut delil yok’ diye reddedilmişti. Oysa mahkeme kayıtlarıyla delillerimizi sunmuştuk. Aslında bu izne bakınca somut delili olan adil yargılamayı etkileyen birçok husus dururken, bu konuda inceleme izni verilmesi düşündürücü"



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