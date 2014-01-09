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'Yeniden yargılanma için tasarı hazır, Adalet Bakanlığı'na göndereceğiz'

Metin Feyzioğlu: Çalışmamızı dün gece yarısı somutlaştırabildik. Önümüzdeki hafta içinde, umuyorum en kısa zamanda Adalet Bakanı ve kadrosuyla birlikte çalışacağız

09 Ocak 2014 14:13

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Çalışmalarımızda da somut bir noktaya geldik. Birazdan resmi bir yazıyla taslağımızı hazırladık, Adalet Bakanlığı’na bugün göndereceğiz” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “TSK’ya kumpas kurdular” açıklamasının ardından gündeme gelen yeniden yargılanma tartışması sürüyor.

Ergenekon ve Balyoz gibi özel yetkili mahkemelerce görülen davalarda yeniden yargılanma yolunun açılması için Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Metin Feyzioğlu’nun açıklamasının satırbaşları şöyle:

Temaslarımıza devam ediyoruz. Bizim temaslarımızın özünü, esasını gayet iyi biliyorsunuz. Tüm yurttaşlarımız için adil yargılanma hakkını tesis etmek ve yargıya duyulan bu güvensizliği artık gidermek.
Bu çerçevede önerilerimizi geliştirdik, takip ettiğiniz üzere sayın Cumhurbaşkanı’na gittik, sayın Başbakan’a gittik, Adalet Bakanı da vardı. Tartıştık, çalışma toplantısı yaptık.

Bugün Sayın Çiçek’le görüştük, akşamüzeri de anamuhalefet lideri ve kadrosuyla görüşüp düşüncelerimizi aktaracağız. Çalışmalarımızda da somut bir noktaya geldik. Resmi bir yazıyla taslağımızı hazırladık, birazdan Adalet Bakanlığı’na göndereceğiz.

Sayın Adalet Bakanı açıklama yapmıştı. Program yoğunluğu sebebiyle bu hafta görüşemedik” dedi. Çalışmamızı dün gece yarısı somutlaştırabildik. Önümüzdeki hafta içinde, umuyorum en kısa zamanda Adalet Bakanı ve kadrosuyla birlikte çalışacağız.”

 

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