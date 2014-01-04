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Başbakan Erdoğan'dan Ergenekon ve Balyoz'da yeniden yargılanma mesajı

Fikret Bila: Başbakan 'Yeniden yargılama haktır. Meclis’te düzenleme yapılabilir’ dedi

04 Ocak 2014 18:13

Başbakan Erdoğan, Balyoz Darbe Planı ve Ergenekon gibi askerlerin yargılandığı davaların yeniden görülmesiyle ilgili olarak, “Yeniden yargılama haktır. Meclis’te düzenleme yapılabilir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bazı gazetelerin yazarları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından NTV ve CNN Türk’ün canlı yayınına katılan gazeteciler, Başbakan Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın Gülen cemaati için “TSK’ya kumpas kurdular” sözlerinin ardından gündeme gelen, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların yeniden görülmesi yönündeki taleplerle ilgili neler söylediğini aktardı.

 

Adalet Bakanı’na talimat

 

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, “Başbakan, Ergenekon ve Balyoz davalarında sanıkların isyanıyla ilgili olarak ‘Yeniden yargılama haktır. Meclis’te düzenleme yapılabilir’ dedi. Kesinleşmiş davalar için bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. HSYK’nın yapısı yeniden düzenlenebilir. Buna da açık gözüküyor” görüşünü dile getirdi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas da “Anladığım kadarıyla Ergenekon ve Balyoz davasında iade-i muhakeme yolları araştırılıyor. Adalet Bakanı’na talimat vermiş. Yanlışlık varsa nasıl düzeltilir diye araştırılıyor şimdi” diye konuştu.

Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç ise, yeniden yargılanma iddialarıyla ilgili olarak “Başbakan Ergenekon ve Balyoz sanıklarının yeniden yargılanması konusunda iade-i muhakeme olabileceğini söyledi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın çalışması olduğunu belirtti” dedi.

 

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