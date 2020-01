Zaman: Yeniden yargılama 40 bin davayı etkileyecek

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesinde yer alan bir haberde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından gündeme gelen özel yetkili mahkemelerin karara bağladığı davaların yeniden görülmesi kararının hayata geçirilmesi halinde 40 bin 667 davayı etkileyeceği öne sürüldü.

Haberde, “Mahkemelerin kaldırılarak yeniden yargılama yapılması durumunda, hakkındaki mahkûmiyet kararları kesinleşen on binlerce uyuşturucu kaçakçısı ile çıkar amaçlı suç örgütü üyesi tahliye edilecek. Bu davaların iş yükü yoğun olan ağır ceza mahkemelerinde yeniden yargılanmasıyla davalarda zamanaşımı gündeme gelecek ve suçlular hakkında zamanaşımından takipsizlik kararı verilecek” denildi.

Zaman gazetesinde İbrahim Asalıoğlu imzasıyla yayımlanan, “Yeniden yargılama 40 bin davayı etkileyecek” başlıklı haber şöyle:

AKP, CHP ve BDP, ‘terör’ ve ‘darbe’ gibi suçlar dâhil milletvekillerinin Meclis’in izni olmadan hiçbir şekilde yargılanmaması konusunda uzlaştı.

Buna göre vekillerin sorgulanması, tutuklanması veya yargılanabilmesi için Meclis’ten 367 gizli oyla izin alınması gerekecek. AK Parti’den Mustafa Şentop, CHP’den Atilla Kart ve BDP’den Hasip Kaplan’ın oluşturduğu çalışma grubunun toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda tutuklu vekilleri kurtaracak çözümde anlaşmaya varıldı. Yıllardır milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve sınırlanması talep ediliyordu. Üç partinin bu kararı ile dokunulmazlık daha da genişleyecek.

Ergenekon ve Balyoz davalarında yeniden yargılama tartışmaları, özel yetkili mahkemeleri gündeme getirdi. Bu mahkemelerle ilgili yapılacak herhangi bir değişiklik, 2005 yılından beri görülen yaklaşık 40 bin davayı da etkileyecek. Halen 28 Şubat davası, Adapazarı-Sapanca-İzmit ölüm üçgenindeki faili meçhuller davası gibi çok sayıda dava da özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla kurulan TMK 10. madde ile görevli mahkemelerde görülüyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğü helikopter kazası, 28 Şubat postmodern darbesinin sivil ayağı gibi çok sayıda soruşturma ise TMK 10. madde ile görevli savcılarca sürdürülüyor.

2005 yılında kurulup 2011’e kadar faaliyet gösteren ve kamuoyunda ‘özel yetkili mahkemeler’ olarak bilinen CMK 250. madde ile görevli mahkemelerde 40 bin 667 dava açıldı. 2011 yılında TMK’da yapılan düzenleme ile kaldırılan mahkemelerin yerine kurulan ‘terörle mücadele mahkemeleri’nde ise geçtiğimiz iki yıl içerisinde 15 bin dava açıldı. Özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren suçlar şöyle: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, çıkar amaçlı suç örgütü suçları, Türk Ceza Kanunu’nda devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlıkları altında düzenlenmiş suçlar.

Bu mahkemelerde açılan davalar genel olarak örgütlü suçlar kapsamına girdiğinden uzun süreli soruşturmalar sonucunda çok uzun iddianameler hazırlandı. Birleştirme kararları ile 23 iddianamenin bir arada görüldüğü Ergenekon davası, on binlerce sayfadan oluştu. Dava kapsamında yine binlerce sayfalık ek klasörler delil olarak mahkeme arşivlerine girdi. Uyuşturucu, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü davalarında on binlerce suçlu yargılandı. Özellikle uyuşturucu kullanma yaşının ilköğretime kadar düştüğü ülkemizde özel yetkili mahkemeler, uyuşturucuyla mücadelede önemli yer tuttu. Mahkemelerin kaldırılarak yeniden yargılama yapılması durumunda, hakkındaki mahkûmiyet kararları kesinleşen on binlerce uyuşturucu kaçakçısı ile çıkar amaçlı suç örgütü üyesi tahliye edilecek. Bu davaların iş yükü yoğun olan ağır ceza mahkemelerinde yeniden yargılanmasıyla davalarda zamanaşımı gündeme gelecek ve suçlular hakkında zamanaşımından takipsizlik kararı verilecek.