HSYK: Bazı hakim ve savcılar hakkında 'en ağır' tedbirleri almak için toplandı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 'Paralel Yapı' üyesi olduğu iddia edilen hâkim ve savcılar hakkında en ağır tedbiri almak üzere toplandı. Tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edildi, izinde olanlar da görev başına çağrıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişiminin ardından, yargı içinde silahlı terör örgütü 'FETÖ üyesi' olduğu belirlenen hâkim ve savcıların durumu ele alınacak.

Toplantının sonuçlarına ilişkin kamuoyuna açıklama yapılacak. Öte yandan tüm hakim ve savcıların izinleri iptal edildi, izinde olanlar da görev başına çağrıldı.