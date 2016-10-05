HSYK Başkanvekili Yılmaz: Bylock örgütün iletişim yazılımı ve en güçlü delilimiz

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Gülen cemaatine yakın kişilerin kullandığı öne sürülen ByLock isimli uygulama için “Bizim en güçlü delilimiz. Bylock'un örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Bylock kullandığı belirlenenler arasında, Danıştay, Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var” diye konuştu.

Mehmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bylock örgütün iletişim yazılımı ve bizim en güçlü delilimiz. Bylock'un örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Bylock çalışmaları da devam ediyor. Elimize gelen listede daha önce ihraç ettiğimiz bin hakimin bylock kullandığı sonradan tespit edildi. Bu programı kullandığını bilmeden, diğer delillerle ihraç etmişiz bu kişileri. Bylock kullandığı belirlenenler arasında Danıştay, Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var. İhraç edilen 5 HSYK üyesi arasında da Bylock kullanıcısı bulunuyor. Eski kurul üyelerinden Nesibe Özer, Ahmet Kaya, Kerim Tosun'un da çıktı. Ergenekon hakimlerinden de bylock kullananlar olduğu belirlendi.”

Başkan Yılmaz, "farklı düşündükleri için mağdur edildiklerini düşünen" hakim ve savcılarla ilgili incelemeyi daha titizlikle yürüttüklerini savunarak, "Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok. Ancak ikna olduğumuz, tamamen kanaatimizin olgunlaştığı noktada kararlarımızı veriyoruz." dedi.

“Kararlarda hata olabilir”

Verdikleri kararlarda hata olabileceğini, itiraz ve yeniden incelemenin bu nedenle var olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"En az hatayla işi yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhraç nedenlerini ayrı ayrı dosyalarda muhafaza ediyoruz. Terör örgütü üyesi dışında kimse bu süreçten zarar görmeyecek. Bu kadar iddialıyız. Hiçbir arkadaşımın farklı düşünce içinde olduğunu görmedim. Son derece gizli bir örgütle, tespiti zor bir örgütle mücadele ediyorsunuz. İçki içiyordu, modern hanımdı, mini etek giyiyordu, Atatürkçü düşüncelere sahipti, ülkücüydü, bunların hepsi bizleri çok şaşırtan şeyler. 770 YARSAV üyesi çıktı. Bunlar ölçü olmuyor. FETÖ üyesi dışında bu süreçten kimse menfi etkilenmeyecek. Hata yaparsak yaptığımız hatadan döneriz."