"ByLock ilk önce HSYK seçimleri için hazırlanmış" iddiası

Fethullah Gülen cemaati mensuplarının kripto mesajlaşma uygulamasu olduğu iddia edilen ‘ByLock’ isimli haberleşme programının, 2014’teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimleri için hazırlandığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, cemaatin, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından 12 Ekim 2014’teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerini varoluş savaşı olarak gördüğü ileri sürüldü. Cemaatin, ByLock isimli mesajlaşma programını da bu seçimler için geliştirdiği iddia edildi. Bu seçimlerin ardından söz konusu programın daha sonra tabana yayıldığı ve aktif olarak kullanıldı öne sürüldü.

Fen lisesini birincilikle kazanmış

ByLock programını geliştirenler arasında olduğu tespit edilen İ.T., İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin en stratejik kurumlarından TÜBİTAK’a bağlı BİLGEM’de 7 yıl çalıştığı belirlenen İ.T.’nin Ankara Fen Lisesi’ni birincilikle kazandığı öğrenildi.

"700 KPSS şüphelisi ByLock listesinde"

ByLock'u kullananlar arasında, cemaatin sınav sorularını çaldığının iddia edildiği 2010 KPSS soruşturmasının şüphelilerinin bulunduğu da tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından yürütülen soruşturmada, eğitim bilimleri alanında 100 ve üzeri net yapan 3 bin 227 şüpheli belirlenmişti. Savcılığa iletilen listede, şüphelilerden 700’ünün ByLock’u aktif olarak kullandığı ileri sürüldü.