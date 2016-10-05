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15 Temmuz Darbe Girişimi

HSYK ve TSK'dan yeni ihraçlar!

Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 540 asker uzaklaştırıldı; HSYK, 66 hâkim ve savcıyı ihraç etti

05 Ekim 2016 21:36

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 540 askeri uzaklaştırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 113, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 427 askeri personel geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.​

Yargıda ihraçlar

Yargıda 'FETÖ' soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 66 hâkim ve savcının görevine son verdi.

İhraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456 oldu.

HSYK Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta geçici olarak meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcıların durumunu görüştü.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca, 66 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HSYK Genel Kurulunca, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 2 bin 847 hakim ve savcının 24 Ağustos, 543 hakim ve savcının ise 2 Eylül'de meslekten ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı. 

Böylelikle 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456 oldu.

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