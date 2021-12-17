HSK’nın seçimleri yine “tanıdık”: Sedat Peker’in işaret ettiği hâkim de var, kardeşi ağırlaştırılmış müebbet alan da

T24 Ankara

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, boşalan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yaptığı seçimde, yine tanıdık ve tartışmalı isimlerden yana tercih kullandı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen Esat Toklu Danıştay üyeliğine, kardeşi FETÖ dosyasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Yunus Nadi Kolukısa da Yargıtay üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş da Yargıtay’ın yeni üyelerinden oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay’da boşalan üyelikler için atama yaptı. Bu kapsamda Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise 3 yeni üye seçildi.

Seçilenler arasında en dikkat çekici isim Esat Toklu oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’ndan Danıştay üyeliğine seçilen Toklu, Paramount Otel’de kaldığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Peker, Toklu için, “Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki X5 ile görevine gidip geliyor” demişti. Toklu, otelde kaldığını doğrulamış ancak ücretini ödediğini söylemişti.

Toklu’nun Ankara’da, yıkılıp yıkılmayacağı tartışma konusu olan TOGO kulelerinin sahipleri ile de görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi meslekten ihracı için HSK’ye başvurmuştu.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından alınarak kızak görev olarak nitelenen müşavirliğe atanan Yunus Nadi Kolukısa da Yargıtay üyeliğine seçildi. Kolukısa’nın asker olan kardeşi, FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş da Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

Yargıtay'a seçilen isimler:

Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

Danıştay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

Yunus Emre SILAYİ

İsmail Hakkı SAYIN

Esat TOKLU

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