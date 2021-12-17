Aralarında Cumhurbaşkanı danışmanı da var; Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

Hâkimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi. Listede aralarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş da var.

HaberTürk ‘ten Fevzi Çakır’ın haberine göre 11 üyenin ismi şöyle:

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı