Firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığı iddia edilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Danıştay Üyesi oldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Danıştay Üyesi oldu.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay üyeliğine şu isimler seçildi:

-Yunus Emre SILAY/Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı

-İsmail Hakkı SAYIN/ Ankara İstinaf Daire Başkanı

-Esat TOKLU/Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Bütün her şey ortaya çıkacak. Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir bir araştırın bakalım. Ben kendimden eminim" açıklamasını yaptı. Toklu, Korkmaz'ı tanımadığını söyledi.

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