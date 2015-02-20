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Kültür-Sanat

Hrant Dink'in Tuzla Kampı !f İstanbul'da

Hrant Dink'in büyüğü ve yönettiği, yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nın belgeseli !f İstanbul'da.

20 Şubat 2015 14:36

Sergei Parajanov’un, Sayat Nova’nın şiirlerinden esinlenerek çektiği ‘Narın Rengi’ ve Tuzla Kampı’nın yetimlerinin hikayesini anlatan Arthur Sukiasyan’ın ‘Bizim Atlantis’imiz’ adlı belgeseli !f İstanbul kapsamında gösterilecek.

21 Şubat akşamı 19:30’da Fitaş Sineması Salon 4’te, Sergei Parajanov’un, Sayat Nova’nın şiirlerinden esinlenerek çektiği ‘Narın Rengi’nin 2014 yılında restore edilmiş versiyonunu izleyebilirsiniz. 

Agos'ta yayımlanan habere göre, Kafkas dağlarında yaşamış en büyük ozan olarak kabul edilen Ermeni Artin Sayadyan’ın, nam-ı diğer Sayat Nova’nın (Şarkıların Efendisi) şiirlerinden esinlenen Narın Rengi, ozanın hayatındaki kırılma noktalarını son derece imgesel bir dille perdeye aktarıyor. Restore edilmiş versiyonuyla izleyicilerle buluşacak bu kült film, önetmeni Sergei Parajanov’un tutuklanmasında ve hapis yatmasında da epey bir rol oynamış. 1968’de çekilen, son derece deneysel ve gerçeküstücü olan bu eser, şairin iç dünyasının yönetmenin hayal gücüyle harmanlanarak üç boyutlu minyatüre dönüşmüş hâli adeta.

Arthur Sukiasyan’ın ‘Bizim Atlantis’imiz’ adlı belgeseli ise 20 Şubat günü 14:30’da izleyiciyle buluşacak. Belgesel, 1960’larda çocuklar tarafından inşa edilen Tuzla Kampı’nın yetimleri yıllar sonra bir araya geliyor ve anılar üzerinden geçmişe dönüyor. 22 Şubat Pazar günü, Salt Beyoğlu’nda düzenlenecek ‘Özel Bir Gün’ adlı programda ise, Arthur Sukiasyan, Arsinée Khanjiyan ve Türkiyeli yönetmenler ve film yapımcıları bir araya gelerek 100 yıl önce açılan yaranın şifasını sinema aracılığıyla bulmanın yollarını arayacak.

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