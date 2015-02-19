Ermeni vatandaştan belediyelere soru: Benim orucum için neden çadır kurulmuyor?

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran bir vatandaş, Ermeni ve Süryanilerin oruç dönemlerinde neden ramazan ayındaki gibi erzak dağıtımı, aşevleri gibi hizmetlerin verilmediğini sordu.

Arev Cebeci isimli vatandaş, 17 Şubat’ta belediyelere yaptığı başvuruda Ermeni cemaatinin Paskalya’ya kadar süren orucunun (Medz Bakh) 16 Şubat’ta başladığı, Süryani cemaatinin orucunun da 23 Şubat’ta başlayacağını belirtilerek, ramazan ayında verilen hizmetlerin bu oruç dönemlerinde de yapılıp yapılmayacağını sordu.

Barış Avşar'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Bakırköy’de 30 bin, İstanbul’da da 70 bin farklı inançtan insan bulunduğu vurgulanan başvuruda, müslümanlar için yapılan oruç için erzak dağıtımı, aşevleri kurulması, botanik parkta etkinlik gibi uygulamaların gayrimüslümler için de düzenlenip düzenlenmeyeceği sorularak, düzenlenmeyecekse bunun nedeninin bildirilmesi istendi.

Başvuru sahibi Arev Cebeci, yaptığı açıklamada, “Amacım eşit yurttaşlık ilkesini vurgulamak. Ben bir Ermeni vatandaş olarak askerde, vergi verirken ya da başka bir şekilde pozitif ayrıma uğramıyorum, bu vatandaşlık görevlerimin hepsini yapıyorum. Ama inancım gereği oruç tutarken iftar çadırından yararlanamıyorum.” dedi.