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'Ermenilerin katledildiği yerde AFAD kampı' iddiası

IŞİD'den kaçıp Suruç'a gelen Kobaneliler için AFAD'ın kurduğu kampın binlerce Ermeni'nin katledildiği yerde oldu iddia edildi

09 Şubat 2015 12:20

Suruç’ta yaşayan Ermeni asıllı Bozan Demir (54) ve İbrahim Halil Kaya (58) ile 60 yaşındaki Kürt Hakkı Fırat, AFAD’ın Kobanêliler için Urfa yolunda kurduğu kampın yerinin, 1895 tarihinde Osmanlı padişahı sultan 2. Abdulhamit döneminde Erzurum , Erzincan, Malazgirt, Sivas, Cizre, Muş gibi Serhat ve Botan illerinden sürgün edilen yaklaşık 20 bin Ermeni’nin getirildiği kamp yeri olduğunu iddia ettiler.

Fıratnews’un haberine göre, Demir ve Kaya, ebeveynlerinden öğrendiklerini anlatırken, atalarının getirildiği ve şu anda AFAD çadır kentinin kurulduğu alana ö dönem “Wargeha Mezin” isminin verildiğini ve binlerce soydaşlarının burada katledildiğini, geriye kalanların ise Kobanê’ye geçtiğini belirttiler. 

Osmanlı döneminde Ermenilere büyük haksızlıkların yapıldığını dile getirerek anlatmaya başlayan İbrahim Halil Kaya,“Anne ve babalarımızın bize aktardığı bilgilere göre 1895 yıllarında Ermeniler yurttlarından edilip, sürgün yoluna düşürüldü. Yollarda açlıktan, susuzluktan ölen ve getirildikleri yerlerde katledilen Ermeniler’den sağ kalabilenler, dünyanın her tarafına dağıldı. Tıpkı şimdiki Kobanê li kadınlar gibi, ermeni kadınları perişan oldular. Cizre, Malazgirt, Muş ve Sivas tan sürgün edilen binlerce Ermeni, Urfa ile Suruç arasında katledildi. Bu güzergah onların kemikleri ile dolu” diye konuştu. 

Bozan Demir ise “Esasında ‘Wargeha Mezin’ Ermenilerin ilk kampıdır.Getirildiklerinde hepsi ayrı kafileler şeklinde, suyu olmayan yerlerden geitiriliyorlardı. Xelê osî şirîf denilen köye getirilen binlerce Ermeni, köylülerin hayvanlarına su vermek için kullandığı bir gölette su içerken kafalarına basılarak yüzlercesi orada boğularak öldürüldü” diyor.

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