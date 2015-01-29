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Dışişleri Bakanlığı'nın 'Çanakkale destanı' ajandasında Ermeni Soykırımı Anıtı

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı dolayısıyla basılan ajandanın Nisan ayı kısmına 'Ermeni Soykırım Anıtı' yer aldı

29 Ocak 2015 16:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bu yıl “Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü” olan 24 Nisan’da anılacak Çanakkale savaşlarının yıldönümündeki törenlere Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ı da davet etmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken, Dışişleri Bakanlığı'nın, 2015 yılı için, “Çanakkale Kahramanlık ve Ebedi Dostluk Anısına” başlığıyla bastırdığı “Çanakkale Özel” ajandasında Erivan’da bulunan “Ermeni Soykırım Anıtı"nın fotoğrafına yer verildiği ortaya çıktı. 

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı dolayısıyla basılan ajandanın Nisan ayı kısmına gelindiğinde Çanakkale Zaferlerinin yaşandığı ay olmasından ötürü şehitlerin anıldığı fotoğraflar var. Bu fotoğrafların arasında ise “Ermeni Soykırım Anıtı”  ve burada gerçekleşen bir törenin karesi yer alıyor.

Söz konusu ajandayla ilgili görüntüleri eleştirel yorumla köşesinde paylaşan (29 Ocak 2014) Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilci Ahmet Takan, "Medeniyetler ittifakını anlattığı internet sayfasında  'bayan arkadaş' sitelerine link verip büyük bir skandala imza atan Dışişleri Bakanlığı tüy dikti!.." ifadelerini kullandı.

 

Dışişleri'nden sehven açıklaması

 

Dişişleri Bakanlığı yetkilileri, fotoğrafın “Yanlışlıkla diğer fotoğrafların arasına karıştığını ve bu şekilde basıldığını” söyledi. İhmali olanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, ajandanın dağıtımının yapılmadığını, sadece birkaç kopyanın gönderildiğini belirtti. Sözkonusu fotoğrafın Ermenilerle ilgili bir açılımın parçası olmadığını vurgulayan yetkililer, açılımın unsurları olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mesajlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. 

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bastırdığı ajandada yer alan fotoğraflar şöyle:

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