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Mahkeme: Polisler Dink cinayeti planını biliyordu, rapor etmediler!

Üç polisin tahliye talepleri, mahkemenin 10 Nisan tarihli kararıyla reddedildi

20 Nisan 2015 21:56

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, 2007 yılında Şişli’de suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan polislerin tahliye talebi reddedildi. “İhmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklanan eski Trabzon İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Ercan Demir ile şubede polis memuru olarak görev yapan Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu’nun tahliye taleplerini reddeden İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekin Altun’un ret gerekçeleri arasında cinayet hakkındaki bilgileri saklamak da bulunuyor.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bekir Altun’un ret gerekçeleri şöyle:

 

Ercan Demir

 

Yardımcı İstihbarat Elemanı (YİE) Erhan Tuncel’in Dink cinayeti ile ilgili verdiği bilgileri F3 ve F4 raporuna dönüştürmemek; kendi onayı ile düzenlenen 17 Şubat 2006 tarihli F4 raporunda Dink’in Yasin Hayal tarafından öldürüleceği bildirilmiş olmasına rağmen bu bilgiyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen 027228 sayılı yazıya yansıtmamak ve sadece Dink’e karşı ses getirecek bir eylemin olacağı bilgisini paylaşmak; cinayetle ilgili eylem bilgisi vermek isteyen Erhan Tuncel ile görüşmemek; cinayetten sonra Tuncel’i Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde bir müddet tutmak; Tuncel’in eski YİE olduğu bilgisini Trabzon ve İstanbul emniyet müdürlüklerinden saklamak.

 

Muhittin Zenit

 

Trabzon’da 2004 yılında Mc Donalds’ı bombalayan Yasin Hayal’in suç ortağı olduğu halde Tuncel’i YİE olarak çalıştırmak; Tuncel’in cinayet bilgisi paylaşmasına rağmen hazırladığı F3 ve F4 raporlarına bu bilgiyi yansıtmamak; fiziki takip yapılmasına rağmen F5 raporu düzenlememek; cinayetten bir saat 41 dakika sonra telefonla aradığı Tuncel’le yaptığı görüşmede cinayet planını önceden bildiğini gösterecek şekilde detaylıca konuşmak ve görüşme sonunda Tuncel’in zanlıyı teslim etmemesi yönünde telkinde bulunmak; Bayburt’ta görevli olduğu halde cinayetten bir gün sonra Trabzon’a gelip Emniyet’te Tuncel’le görüşmek; bu bilgiyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden saklamak.

 

Özkan Mumcu

 

Trabzon İstanbul Şubesi’nden İstanbul İstihbarat Şubesi’ne gönderilen 17 Şubat 2006 tarihli yazıda yalnızca Yasin Hayal’in Dink’e karşı ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını bildirerek eksik paylaşımda bulunmak; “Hayal’in ne olursa olsun suikast girişiminde bulunacağı” bilgisini saklı tutarak, Dink’e verilecek koruma kararının önüne geçmek.

Hakim Bekir Altun, Özkan Mumcu hakkındaki “görevi kötüye kullanma” suçundan ötürü tahliye kararı verirken; “ihmali davranışla kasten öldürme” suçu bakımından üç polisin de tutuklu kalmasına hükmetti.

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