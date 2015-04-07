Muammer Güler'in Hrant Dink suikastı dosyası buhar oldu!

Hrant Dink suikastında dönemin İstanbul Valisi olan Muammer Güler’in dokunulmazlığı 7 Haziran’da kalkıyor ancak dosyası bulunamıyor.

7 Haziran seçimleriyle birlikte dokunulmazlığı kalkacak olan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanması gündeme gelecek. Ancak İstanbul Başsavcılığı’nın dönemin İstanbul Valisi Güler’in Yargıtay Başsavcılığı’na gönderdiği dosyası bulunamıyor.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, başsavcılık, kaynakları dosyanın kendilerine gelmediğini kaydetti.

İstanbul Başsavcılığı, Hrant Dink’i ölüme götüren süreçte sorumlulukları bulunan kamu görevlileri hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararı sonrası soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda ifaleri alınan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir, Komiser Özkan Mumcu ile Polis Memuru Muhittin Zenit tutuklanmıştı. Yine soruşturma sürecinde Yurt Atayün, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Başkanı Ahmet İlhan Güler ile cinayetin işlendiği dönemde İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ergun Güngör şüpheli olarak dinlendi. Cinayet davasının sanıkları Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Ogün Samast ise tanık olarak ifade verdi.

Hrant Dink öldürüldüğünde İstanbul’un tepe yöneticisi konumunda olan Muammer Güler’in dosyasına ilişkin ise şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı.