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Hrant Dink davasında Yavuz ve Hayal serbest bırakıldı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak görülen davada sanıklar Osman Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

09 Ocak 2014 18:37

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki dava kapsamında Trabzon'da tutuklanan sanıklardan Yasin Hayal'in kardeşi Osman Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz, davanın görüldüğü mahkemece, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile cezaevinde ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 'daki dava çerçevesinde Trabzon'da tutuklanan sanıklar Osman Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz, davanın görüldüğü mahkemece SEGBİS sayesinde ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Dink'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın Yargıtayca kısmen bozulmasının ardından 18 sanığın yeniden yargılandığı davada, haklarında duruşmaya gelmedikleri ve bozma ilamına ilişkin beyanlarının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılması sonrası önceki gün, Trabzon'un Pelitli beldesinde yakalanan sanıklardan Osman Hayal ile Zeynel Abidin Yavuz, Trabzon Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanmıştı.

Bahçecik'teki Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi 'ne götürülen Yavuz ile Hayal'in cezaevinde, sanıkların görüntülü olarak sorgu ve işlemlerinin yapılmasını sağlayan SEGBİS sayesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince ifadeleri alındı. İstanbul'daki duruşmaya neden gitmedikleri ve Yargıtay'ın mahkemenin kararını bozması konusunda ifadeleri alındığı öğrenilen Hayal ve Yavuz daha sonra cezaevinden serbest bırakıldı.

Hayal ve Yavuz'un tutuklanmadan önce getirildikleri Trabzon Adliyesi'nde SEGBİS sayesinde ifadelerinin alınmak istendiği ancak ifadeyi alacak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin bu sisteminde bir sorun yaşandığı için ifadelerinin alınamadığı belirtildi.

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