'Çünkü bir Ermeni'nin öldürülmesi devlet için rutin ve cezasız bir işlem!'

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastı davasını yeniden görmeye başladı. Hrant Dink'in Arkadaşları, Yargıtay'ın mahkemenin aldığı "örgüt yok" kararını şeklen bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davaya destek olmak amacı ile Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Zeynel Abidin Yavuz ve Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal'in yakalanmasının talep edildiği duruşma görülürken Çağlayan Adliyesi'nin önünde basın açılaması yapan Hrant Dink'in Arkadaşları, T24 kamerasına verdikleri demeçlerde Hrant Dink suikastının 1915 ile başlayan bir sürecin devamı olduğunu belirttiler.



İşte T24 video editörü Fatih Pınar'ın kamerası'ndan, Çağlayan Adliyesi önündeki Hrant Dink'in Arkadaşları'nın basın açıklaması: