Zeynel Abidin ve Osman Hayal, Dink davası kapsamında tutuklandı

Hrant Dink cinayeti davasında haklarında yakalama kararı çıkartılan Zeynel Abidin Yavuz ve Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal Trabzon'un Pelitli beldesinde yakalandı. Yavuz ve Hayal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın Yargıtay'ın bozma kararından sonraki üçüncü duruşması bugün görüldü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi davaya bakan mahkemenin 'örgüt yok' kararını sanıkların terör örgütü değil suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle bozmuştu.

Erhan Tuncel getirildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Tuncel getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan sadece Tuncay Uzundal katıldı.

Sanık Uzundal: Cinayet işleyeceklerini bilmiyordum

Tuncay Uzundal'a 'Yargıtay'ın bozma kararına karşı beyanı' soruldu. Trabzon'daki Mc Donalds patlaması ile ilgisinin olmadığını, o patlamadan sonra Erhan Tuncel ile tanıştığını belirten Uzundal, “Erhan Tuncel sadece benim ev arkadaşım. O da ben de üniversite öğrencisiydim. Bu nedenle aynı evde kaldık. Ben aynı eve çıkmadan önce bunların cinayet işleyeceklerini bile bilmiyordum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Çetin: Dosya yeniden ele alınmalı

Sanık Uzundal'ın ardından Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin söz aldı. Türkiye'nin gündemindeki son olaylardan sonra Dink davasının daha da önem kazandığını belirten Çetin, “Bu davadaki taleplerimize yanıt veren bazı kamu görevlileri son günlerdeki tartışmaların odağındaki isimler. Bu nedenle mahkemece sürecindeki taleplerimiz yeniden karşılanmalı. Bir bakıma neredeyse dosya yeniden ele alınmalı. Bu davada Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Genelkurmay dosyaya doğru bilgiler aktarmadı" diye konuştu.

Soruklu: Müvekkilim cinayette karar verici olamaz

Avukat Çetin'in ardından sanık Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu konuştu. Müvekkilinin tutukluluğunun Anayasa Mahkemesi(AYM) kararlarına aykırı olduğunu, 6 yıl tutukluluğun AYM kararlarına göre uzun olduğunu belirten Soruklu, “Müvekkilim adli kontrol talebi ile serbest bırakılmalı. Duruşmanın uzamasının faturası müvekkilime kesilmemeli. Müvekkilimin TMK 10. İle yetkili savcılığa verdiği ifade doğrultusunda Sabri Uzun tanık olarak ifadeye çağrıldı. Sabri Uzun dönemin en üst düzey emniyet görevlisi. Müvekkilim emniyet hiyerarşisinde yardımcı istihbarat elemanı. Yani emniyetin en alt halkasının bile sonunda. Böyle bir cinayette karar verici olması imkansız. Daire Başkanının tanık olduğu bir olayda karar verici olması mümkün değil" dedi.

Tuncel duruşmalara katılmak istemediğini belirtti

Avukatın ardından sanık Erhan Tuncel söz aldı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından savunmasını yaptığını belirten Tuncel, “Bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum" dedi.

Savcılık duruşmaya gelmeyenlere yakalama istedi

Beyanların ardından duruşma savcısına görüşü soruldu. Savcı, davanın sürüncemede bırakıldığını belirterek, “Yargıtay'ın bozma kararına karşı beyanlarını vermek üzere duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklar Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Savcı Erhan Tuncel'in ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

2 sanığa yakalama kararı

Beyanların ardından mahkeme, ara kararlarını açıkladı. Erhan Tuncel'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, vareste tutulmasına yönelik talebi ise reddetti. Mahkeme, sanıklar Osman Hayal ve Zeynel Abidin Havuz hakkında 'Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarının alınması için' yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar bir dahaki celseye polis tarafından getirilecek ve beyanlarının ardından serbest bırakılacak.

Bulundukları cezaevinden beyanlarını sunacaklar

Mahkeme, beyanları alınmayan başka suçtan tutuklu sanıklar Ersin Yolcu ve Yasin Hayal'in gelecek celse bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile beyanlarının alınmasına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi.

Yavuz ve Hayal Trabzon'da yakalandı

Yakalama kararının ardından Zeynel Abidin Yavuz Trabzon'un Pelitli ilçesinde gözaltına alındı.

Duruşmaya katılmayınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Osman Hayal de akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı.