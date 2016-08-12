Hrant Dink Davası 26 Eylül'e ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davanın dördün duruşması 26 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet amiri Ali Fuat Yılmazer hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanları Özkan Mumcu, Ercan Demir, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Erhan Tuncel ile polis memurları Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan katıldı. Yasin Hayal, Ogün Samast ve Muhittin Zenit ise duruşmaya SEBBİS aracılığı ile katıldı.

Bianet’ten Elif Akgül’ün haberine göre, Mumcu'ya ilk olarak Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu soru sordu.

Bakırcıoğlu, Mumcu'ya Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şubesi'nin Trabzon Jandarma İstihbarat ive Trabzon MİT Bölge Başkanlığı ile arasında bilgi akışı olup olmadığını sordu.

Jandarma ile bilgi akışı

Hakan Bakırcıoğlu (HB): Yasin Hayal ile İl Jandarma Komutanlığı arasında ilişki var mıydı? Jandarma görevlilerinin Dink cinayeti tasarısıyla irtibatına rastladınız mı?

Özkan Mumcu (ÖM): Hayır, rastlamadım.

TEM ile bilgi akışı

HB: İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) nasıl hareket ederdi? Nasıl operasyon yapardınız?

ÖM: Bir bilgininin başka bir şubeye aktarılması şube müdürünün inisiyatifi. İstihbaratta olduğumuz için jandarmayla irtibata geçmemiz, bilgi paylaşmamız bile suç kabul edilir. Hatta C bürodaki istihbaratı B büro bile bilmemeli.

HB: Dink'in öldürüleceğine ilişkin İstanbul Şube'ye yazı yazdınız. Bu yazının Jandarma'ya verilmesini değerlendirdiniz mi?

ÖM: Bu benim görevim değil.

"Dink'in öldüreceğini savcılığa bildirmeyi değerlendirdiniz mi?"

HB: Dink'in öldürüleceği bilgisinin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek yönünde bir değerlendirme yaptınız mı?

ÖM: Bizim savcılıkla hiçbir alakamız yok. Bir konu olacaksa, o konuyla ilgili adli birime verilir. Ben istihbarat bilgimi adli birime aktarırım.

Trabzon MİT, Hayal ile ilgili bilgi verdi mi?

HB: Trabzon MİT Bölge Başkanlığı, size Hayal'in faaliyetleriyle ilgili bilgi aktardı mı?

ÖM: Hayır. Trabzon MİT'inin Hayal ile ilgli ne yaptığına dair bilgi yok. Hayal, cezaevinden çıkıyor, McDonalds'ı bombalamış, altı kişiyi yaralamış, yani her an eyleme geçebilir. Biz bu nedenle, daha Dink konusu yokken bu kişiyi takip ediyoruz. Ama bizle aynı faaliyetlerden sorumlu MİT Bölge başkanlığı var. Takip yaptınız mı? Hayır. Ama ne soruşturma ne kovuşturma var.

İstihbaratı aldıktan sonra operasyon yapmayı düşündünüz mü?

HB: Hayal ile ilgili 'Hrant Dink'i ne pahasına olursa olsun öldürecektir” bilgisini aldıktan sonra bir operasyon yapılmasını düşündünüz mü?

ÖM: Bilgim yok. Yetkim de yok.

HB: Operasyon yönetmeliğinin dokuzuncu maddesine göre operasyon gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği ile ilgili “istihbarat birimi tarafından değerlendirilir” diyor.

ÖM: Komiser yardımcısı olarak böyle bir görevim yok. Görevim bilgiyi üstlerime iletmek.

Bakırcıoğlu, Mumcu'ya iddianamede Tuncel ile Hayal'in irtibatta olduğu ve bazı ihale işlerini yaptıkları belirtilen Trabzon'daki Başkanlar Grubu'nın Dink cinayeti ile ilgisi olup olmadığını sordu. Mumcu “Hayır” cevabı verdi.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.