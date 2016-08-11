Dink cinayetinde tetikçi yakalanmadan silah bilgisi nasıl yazıldı?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği 2007 yılında Trabzon ve İstanbul'daki Jandarma birimlerinde görevli askerlerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Bu isimlerden biri de dün tutuklanan Trabzon Jandarma İstihbarat biriminde görevli astsubay Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Yılmaz'ın sorgusu sırasında önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Tetikçi yakalanmadan silah bilgisi yazılıydı

Al Jazeera’den Selahattin Günday’ın haberine göre, soruşturmayı yürüten Terörle Mücadelesi Şubesi polisleri, jandarma istihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz’a cinayeti ilişkin önemli bir bilginin kaynağını sordu. Bu bilgi cinayette kullanılmış olan silahın markasıyla ilgiliydi ve cinayetten sonra düzenlenen 'Haber Kayıt Bildirim Formu'nda yer alıyordu.

Cinayetten bir gün sonra 20 Ocak 2007’de saat 22.00’da Trabzon jandarmasının düzenlediği bu bilgi formunda, “İstanbul iline giden 4 kişi tarafından Dink’in evi ve Agos Gazetesi arasındaki güzergahın keşfinin yapılarak krokilerin hazırlandığı, olayda kullanılan silahın temin edilebilmesi için Yasin Hayal’e 500 TL para gönderildiği ve 'Ardeşen el yapımı' silahın temin edildiği” yazıyordu.

Bu formdaki bilgiler saat 21.50’de yazılmıştı. Yani Ogün Samast Samsun otogarında yakalanmadan 10 dakika önce…Samast henüz yakalanmamış, cinayette kullandığı silah henüz ele geçirilmemişti. Ancak Trabzon'daki jandarma birimleri Haber Kayıt Bildirim Formu'na cinayette kullanılan silahın markasını ' Ardeşen el yapımı' diye yazabiliyordu. Jandarmanın düzenlediği bu bilgi formu soruşturma savcılığının elinde.

Silah bilgisini Okan Şimşek ve Veysel Şahin yazdı

Polisler, Astsubay Hüseyin Yılmaz'a ‘Ogün Samast, daha yakalanmadan suikastı gerçekleştirdiği silahın bilgisini Jandarmanın nereden bildiğini' sordular. Hüseyin Yılmaz bu soruya, “Bilgileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin’in yazdığını biliyorum. Bilgileri nasıl temin ettiler onu bilmiyorum. Belki Çoşkun İğci’den temin etmişlerdir" diye cevap verdi.

Çoşkun İğci, cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal’in eniştesi. Trabzon’da ikamet eden İğci aynı zamanda jandarmaya bilgi veren bir kişi. Cinayetten önce Yasin Hayal’den Dink’in öldüreceğine ilişkin aldığı bilgileri Jandarmaya ileten kişi oydu.İğci 31 Ocak 2007 yılında İstanbul Emniyeti'ne verdiği ifadede “2006 yılının muhtemelen Temmuz ayında Trabzon’da jandarmaya Yasin Hayal’in ‘Hrant Dink’i vuracağım’ yönündeki sözlerini ilettim” demişti.

Astsubay Hüseyin Yılmaz'ın ifadesine göre, Dink’in öldürüleceği bilgisini alan Okan Şimşek ve Veysel Şahin cinayetten sonra 2007 yılı atamalarında başka illere tayin edildi.

Jandarma İstihbaratçısı Astsubay Hüseyin Yılmaz’a formda yazan, 'Dink’in evi ve Agos Gazetesi arasındaki güzergahın keşfinin yapılarak krokilerin hazırlandığı…’ bilgisinin kaynağı da soruldu. Bu bilginin de kaynağını bilmediğini ifade eden jandarma istihbarat astsubayı Yılmaz, 'Dink’in evinde ve işyerinde keşif yapanlar' hakkında da bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Trabzon'dan İstanbul'a giden Jandarmalar

Savcılık dosyasına göre Jandarmalar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz gibi askerler 8 Ağustos 2006’da Trabzon’dan gelerek Hrant Dink’in evinin ve Agos Gazetesi’nin bulunduğu bölgede sinyal verdi. Bu kapsamda “İstanbul’a gelen askerler arasında yer alan astsubay Gazi Günay ile telefon görüşmeniz tespit edildi. Görüşmenin içeriğini açıklayınız’ denildi.

Günay’ın İstanbul’a Hrant Dink için geldiklerini söyleyip söylemediği sorusuna cevap aranıyordu. Ancak Yılmaz bu soruya, “Büyük ihtimalle İstanbul’a kazasız belasız vardıklarını söylemişlerdir. Bu bilgiyi de şube müdürümüze bildirmemizi istemişlerdir. Hangi amaçla gittiklerini bilmiyorum” diye cevap verdi.

"Öldürülecek bilgisi verildi bana ama üstlerim bir görev vermedi"

Gözaltına alınan jandarmalar arasında bulunan ve 8 Ağustos 2016 günü sorgusu yapılan Okan Şimşek, “Çoşkun İğci’den aldığım bilgileri şube müdürümüz Metin Yıldız’a anlattım. O da bana ‘Yasin Hayal’i bombalama olayından sonra Hüseyin Yıldız takip etmişti. Ona verin bu bilgileri dedi. Ertesi gün Hüseyin Yılmaz’a bu bilgileri aktardım. “ diye ifade verdi. Bu ifadedeki bilgiler de Hüseyin Yılmaz’a soruldu. Yılmaz, “ Bana kısa bir bilgi verdiler. Toplantı da Ali Öz’ün ‘odamda konuşalım’ demesi üzerine konu kapandı. Üstlerim tarafından herhangi bir görev verilmedi” dedi.

Cinayet sonrası emniyete gidip bilgi paylaşmışlar

Dink cinayetinin işlenmesinin ardından ‘Okan Şimşek’in kendisini arayıp haber verdiğin ve televizyonu açıp izlemesini’ söylediğini ifade eden astsubay Hüseyin Yılmaz, “Olayın duyulmasının ardından Okan Şimşek, Veysel Şahin, Gazi Günay, Önder Aras ve şube müdürü Metin Yıldız ile birlikte Trabzon emniyetine gidildi. Terör şubedeki polislerle daha önce alınan bilgiler orada paylaşıldı” ifadelerini kullandı.