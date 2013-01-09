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Hozat'taki fişlemenin ardından intihar eden Şan'ın, annesi: Konuşur diye canını aldılar

Hozat İlçe Emniyet Müdürü Şan'ın annesi, 'Oğlumun ölümü intihar değil. Oğlum bir yerlere ulaştı ve görmemesi gereken şeyleri gördü' dedi

09 Ocak 2013 21:14

Hülya Karabağlı/ Ankara

Hozat İlçe Emniyet Müdürü Çağlar Şan’ın annesi Neriman Şan milletvekillerine, “Oğlum, fişleme olayı ortaya çıkınca ne varsa ortaya çıkarın diyor. Bunun üzerine, ‘Bu amir çok titiz. Bizim başımızı yakacak” diyorlar. Benim oğlum susturuldu. Beyni hard diskti. Onu silemezlerdi. Oğlum, bir yerlere ulaştı ve görmemesi gereken şeyleri gördü.  Konuşur diye canını aldılar" dedi.

TBMM’nin, Hozat İlçe Emniyet Müdürü Çağlar Şan’ın kuşkulu intiharına neden olan fişleme iddialarını araştıran komisyonu, acıları yüzlerine yansıyan ve konuşurken gözyaşlarını tutamayan iki acılı kadını ağırladı. Çağlar Şan’ın annesi Neriman Şan, milletvekillerine, “Fişleme olayı ortaya çıkınca ne varsa ortaya çıkarın diyor. ‘Bu amir çok titiz. Bizim başımızı yakacak’ diyorlar. Benim oğlum susturuldu. Beyni hard diskti. Onu silemezlerdi. Oğlumun ölümü intihar değil. Oğlum bir yerlere ulaştı ve görmemesi gereken şeyleri gördü. Konuşur diye canını aldılar” dedi. Milletvekillerinin ‘Kim bunlar, bir tahmininiz var mı' sorusuna, “Bilmiyorum. Terörle mücadelede çalışan polisler. Başlarının yanmasından korkan memurlar” yanıtı verdi. 

 

‘Burada  çok pislikler var’

 

Oğlunun, fişleme soruşturmasıyla ilgili  “Burada çok şey dönüyor. Burada çok pislikler var. Benim üzerime kalacak”  dediğini anlatan Şan, müfettişlerinin fişlemeyle hiçbir ilgisi olmayan oğlunun ifadesini almasına bir türlü anlam veremediğini söyledi ve “Oğlum benim üzerime kalacak diyordu. Müfettişler gelmeden önce. Tek başına ifadesini alıyorlar. Yazıcı bile içeri almıyorlar” dedi.

 

‘Benim oğlum bir şehit’

 

Anne Neriman Şan, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz’ın başsağlığı dilemediğini ve tabuta bayrak konulmasını istemediğini, “ kendisini kınıyorum” diye anlattı. Neriman Şan, “Benim oğlum bir şehit. Görev başında şehit” dedi.

 

Yeniden otopsi istedi

 

Anne Neriman Şan, oğlu için yeni bir otopsi talebinde bulunduğunu söyledi. Kafasındaki tüm soru işaretlerini komisyonla paylaşan annenin komisyondan araştırmasını istediği konular şöyle: Çağlar’ın İstanbul’a tayini çıktığı halde, kendisine neden bildirilmedi? Geri dönüş planları yaparken ve gün sayarken neden intihar etsin?  Otopsi Elazığ yerine neden Malatya’da yapıldı?

 

‘Beni hapse atacaklar anne’

 

Fişleme olayı kendi döneminde yaşanmamışken neden, “Anne, beni açığa alacaklar?  Beni hapse atacaklar anne’ dedi? Kimler tehdit etti? Tehdit oluşturanlar kimler? Ayakla  itilse açılacağını  söylediği polis  lojmanının kapısı için neden  çilingir çağırıldı? İntihar ettiyse neden kimse silah sesini duymadı?  Lojmanla, hükümet konağındaki kameralar temizlenmediyse onların görüntüleri incelensin?   Son 12 günde attığı her adım ortaya çıkarılmalı? Kimler ziyaretine geldi,  kimlerle görüştü incelenmeli?

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Neriman Şan, oğlunun ölümünden önceki son üç günün iyice araştırılmasını ne olduysa  o süreçte olup bittiğini söyledi.  Fişleme için müfettişlerin geldiğini anlatan oğluna telefonda, "seninle bir ilgisi yok dedim. Benim oğlum susturuldu. Beyni hard diskti. Onu s ilemezlerdi.  Oğlum, bir yerlere ulaştı ve görmemesi gereken şeyleri gördü. Konuşur diye canını aldılar."
Hozat’taki eşyalarının geldiği İstanbul’daki eve hırsız girdi.

Anne Neriman Şan, ölümünden sonra özel eşyalarının geldiği  İstanbul’daki eve hırsız girdiğini ve  girenlerin sadece  bu özel eşyaları  karıştırdığını  anlattı.

 

'İntihar etmeden önceki mektupları verilmedi'

 

Çağlar Şan’ın polis eşi  Aslı Şan, eşiyle son gün telefonda konuştuğunu,  kısa kısa konuşması yüzünden  iki saat sonra tekrar  aradığını anlattı.  Telefonun yanıt vermemesi üzerine  çok telaşlandığını, Hozat Emniyet  Amirliğini  aradığını anlatan  Şan, “ Cemil komiser  ‘eşinin  aynı evi paylaştığı polis)  haber merkezindeymiş. Onunla konuştum. Tamam ben gidip bakayım dedi. Cemil komiseri aradım. Kapıyı açamıyorum çilingir çağırdım dedi. Sonra yine açmadı  telefonunu. En sonunda açtı. Biz hastanedeyiz amirimiz fenalaşmış dedi. Telefona istedim veremedi. Silahla ilgili bir şey mi var dedim var dedi. Neresinde dedim. Kafasında dedi. Sonrasını hatırlamıyorum." Şan, olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

 

‘Başım çok büyük belada  onurumla oynadılar’

 

Eşinin 9 Kasım’da İstanbul’a çıkan tayinini kendisinden öğrendiğine dikkat çeken Aslı Şan, "Tayini çıkıyor. Çağlar’ın haberi yok bundan. Çağlar’a bunu söylemiyorlar. İntihar etmiş olsa dahi ettirildi. Bir şey sebep oldu o bir şey de onunla alakalı.  Bana telefonda, ‘Başım çok büyük belada. Onurumla gururumla oynadılar diyordu.

Aslı şan, eşinin lap top bilgisayarı, iki i cep telefonu ve intihardan önce  yazdığı söylenen mektupların  teslim edilmediğini  söyledi.

Hozat Komisyonu Başkanı AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, komisyon toplantısının başında ve sonunda olayın sonuna kadar gideceklerini söyledi. "Biz cinayet masası değiliz ancak bu araştırma sürecinde yeni bilgiler elde edersek bunu da savcılıklarla  paylaşır ve yeni bir soruşturma açılmasını  talep ederiz” dedi. Metiner, acılı anne ve eşe, "Çağlar bize emanet. Sizin evladınız bizim de evladımız” dedi.

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