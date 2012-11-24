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Hozat Emniyet Amiri evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz günlerde fişleme olayıyla basına yansıyan Hozat'ın, Emniyet Amiri Çağlar San evinde ölü bulundu

24 Kasım 2012 19:05

Bir süre önce fişleme olayıyla  gündeme gelen Tunceli'nin Hozat ilçesi Emniyet Amiri Çağlar San, evinde ölü bulundu.

Emniyet Amiri San, bugün akşam saatlerinde evinde beylik tabancasıyla başına 1 el ateş ederek intihar etti. Silah sesi üzerine eve gidenler San'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar üzerine eve giden savcı, çalışmalarını sürdürüyor.

İntihar üzerine Tunceli'den Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri helikopterle Hozat'a gönderildi. San'ın ilçede yaklaşık 5 aydır görev yaptığı ve daha önce de yıllarca eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun yakın koruma ekibinde yeraldığı belirtildi. Emniyet Amiri'nin intiharıyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, neden intihar ettiği de araştırılıyor.

Hozat ilçesinde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Cevdet Konak ile çok sayıda kamu görevlisi ve vatandaşın emniyet ve jandarma tarafından fişlendiği ortaya çıkmıştı.Fişleme belgelerine ulaşılmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler de olayı araştırmak için kaymakam ile jandarma ve emniyet yetkililerinin ifadelerine başvurmuştu.

Soruşturma kapsamında Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda arama yapılmış, bilgisayarların hard diskleri ile birçok belgeye el konulmuştu.

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