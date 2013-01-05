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Hozat Emniyet Amiri Şan'ın intihar ettiği kesinleşti

Hozat'ta yaşanan fişleme olayından sorumlu tutulan ve olayla ilgili ifade verdikten sonra intihar ettiği iddia edilen Emniyet Amiri Çağlar Şan'ın otopsi raporu açıklandı

05 Ocak 2013 19:06

Tunceli'de polis ve jandarmanın yaptığı fişlemeyle ilgili ifadesi alındıktan sonra evinde ölü bulunan Hozat Emniyet Amiri Çağlar Şan'ın otopsi raporu, soruşturmayı yürüten savcıya ulaştı. Raporda Şan'ın intihar ettiği kanısına varıldığı yer aldı.

radikal.com.tr'de Ferit Demir imzalı habere göre, Hozat’ta İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği’nin, iddiaya göre bazı kişileri kaymakamlık talimatıyla fişlemesinin ortaya çıkması üzerine soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Hozat İlçe Emniyet Amiri Çağlar Şan, müfettişlere ifade verdikten sonra geçen 24 Kasım günü evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Hozat Savcılığı ve polis Şan’ın ölümünü şüpheli görmeyerek, intihar vakası olarak otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

 

‘Kuşkulu bulgu yok’

 

Şan’ın Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi raporu soruşturmayı sürdüren Hozat Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştı. Raporda, ceset üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme ve çalışmalar sonucunda Şan’ın intihar ettiği sonucuna varıldığı belirtildi. Raporda, Şan’ın şakağında bitişik atış ile kafatasına sıktığı kurşunun kafasını delerek dışarı çıktığı belirtilerek, sağ elinin üzerinde, kol üzerindeki elbiselerde barut izleri bulunduğu, vücutta darp izine ya da kuşku uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.Şan’ın intiharda kullandığı silahında parmak izlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Şan’ın intihar etmeden önce yazdığı notu, daha önce evinde ve makamında yazdığı başka el yazılarını da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Kriminal Dairesi’ne yolladı.

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