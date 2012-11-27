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Emniyet Müdürü Çağlar Şan'ın ailesi: Böyle vatan sağ olur mu?

Çağlar Şan'ın ailesi: Vicdanları ne durumda, bilmiyorum ama ne buldular da çocuğum sıkıntıya girdi? O müfettiş, fişlemenin tarihini, emri kaymakamın verdiğini biliyordu. Öyleyse neden oğlum?

27 Kasım 2012 11:59

 

Tunceli’nin Hozat ilçesinde  Belediye Başkanı Cevdet Konak ve çok sayıda vatandaşın fişlenmesi olayından sorumlu tutulan ve  24 Kasım akşamı intihar eden İlçe Emiyet Müdürü Çağlar Şan'ın babası  Niyazi Şan: "Bir kurban lazımdı onlara, 4-5 yıllık pisliği temizlemek için benim yavrumu kurban seçtiler. Yetkililerden ses çıkmıyor. ” dedi.
 
Hürriyet  gazetesinden Gülden Aydın haberine göre, Emniyet Müdürü Çağlar Şan’ın ailesi  oğullarının ilçeye 3 ay önce atandığını ve  Hozat’ta 4-5 yıl önceki fişlemeden sorumlu tutulduğunu söylediler.
 
Çağlar Şan'ın, eşi Emniyet Amiri Aslı Şan’ı,  annesi Ayşe Türkün Hürriyet gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi:  Çağlarımın ne ilgisi var 4-5 sene önce yapılan fişlemeyle? Ataköy’de karakol amiriydi. Canım damadım eften püften görevlerde bulunmadı. Bakanımızı korudu, Devlet Büyüklerini Koruma Şubesi’nde çalıştı. 3 ay olmuştu gideli. Bir ay 10 gün gitmedi. İzin kullandı, kursa gitti. Müfettişler ne buldu, merak ediyoruz. 
 

Böyle vatan sağ olur mu? 

 
 
"Vicdanları ne durumda, bilmiyorum ama ne buldular da çocuğum sıkıntıya girdi? O müfettiş, fişlemenin tarihini, emri kaymakamın verdiğini biliyordu. Öyleyse neden oğlum? Davayı kazanmış, İstanbul’a ataması yapılmıştı. Ne oldu da gelmedi, gelecek diye bekliyorduk. Kimse bu olaya basit bir intihar diye bakmasın. Neden, niçin, ne oldu, sorularını sorsun. Yetkililer, ‘Çocuğunuz bunu yapmıştı’ demek zorunda. Hâlâ bir açıklama gelmedi. Tunceli Emniyeti cenazeye bir çelenk yollamıştı, ben de yere indirdim. Vatan sağ olsun, diyorlar. Böyle vatan sağ olur mu? Ben zaten verdim vatan için vereceğimi. Damadım düzenliydi. Her şeyi listelerdi. Soruyorum yetkililere: Acaba orada neyi düzenledi?"
 
Çağlar Şan’ın babası Niyazi Şan: "Bir kurban lazımdı onlara, 4-5 yıllık pisliği temizlemek için benim yavrumu kurban seçtiler. Yetkililerden ses çıkmıyor. dedi.
 
Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu bir dönem korumalığını üstlenen Şan’ın intiharı için, “Çağlar çok iyi, uyumlu bir çocuktu, duyunca şok oldum” dedi. Aksu, olayın ardından Şan’ın hem eşiyle hem de sırlarını paylaştığı polis arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, "Hiçbirine bir şey söylememiş, kimse nedenine ilişkin bir şey bilmiyor. O fişleme olayıyla bir ilgisinin olacağını zannetmiyorum. Orada öyle bir şey varsa bile kendisinden önceki bir olay, soruşturması da kendisiyle ilgili değil, çünkü daha yeni gitmişti. Tayin işi diyenler var. Ama onunla da ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü tayiniyle ilgili açtığı davada üç-dört gün önce Danıştay’dan karar çıkmıştı. Bakınca geriye bir şey kalmıyor. Tayin olayında beni de aramıştı. Ama o zaman İstanbul’da şark hizmeti gelen kimseyi tutmadılar, prensip kararı uygulayıp herkesi gönderdiler, onu da gönderdiler. Bazı insanlar vardır, problemlidir, ruhsal bozukluğu vardır, bu çocukta bunların hiçbirisi yok. Kızını, ailesini çok severdi. Şimdi orada müfettişler var, inşallah oradaki olaylarla ilgili soruşturmayı yürüten bu müfettişler bir şey bulup çözerler." 

 

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