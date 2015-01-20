'Hoşgeldin Torinolu'ya Hakan Şükür'den yanıt: Hoşbulduk hırsız seviciler

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, TBMM'de kendisine yönelik 'Hoşgeldin Torinolu' yazan AKP'li vekillere 'Hoşbulduk hırsız seviciler' yanıtını verdi.
Dört bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri Hakan Şükür için beyaz kağıda yazdıkları “Hoşgeldin Torinolu” notunu masalarına bırakarak, Hakan Şükür’e göndermede bulundu.
Hakak Şükür ise AKP'li vekillere Twitter hesabından cevap verdi. Şükür, "Meclis çatısı altındaki seviyeye bak, troll vekiller;))
Çok güldüm; Troll vekiller "Hoş geldin Torinolu" yazmışlar. "Hoşbulduk hırsız seviciler" desem yeri;)
"Vatanı satmadık,bayrak dalgalandırdık! Hırsız aklamadık,halkın yanında yer aldık! Şükür Allah'a!!!" sözleriyle AKP'li vekillere yanıt verdi.