T24 LogoT24 Logo
Politika

'Hoşgeldin Torinolu'ya Hakan Şükür'den yanıt: Hoşbulduk hırsız seviciler

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, AKP sıralarından kendisine yönelik protestolara yanıt verdi

20 Ocak 2015 21:23

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, TBMM'de kendisine yönelik 'Hoşgeldin Torinolu' yazan AKP'li vekillere 'Hoşbulduk hırsız seviciler' yanıtını verdi.

Dört bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri Hakan Şükür için beyaz kağıda yazdıkları “Hoşgeldin Torinolu” notunu masalarına bırakarak, Hakan Şükür’e göndermede bulundu.

Hakak Şükür ise AKP'li vekillere Twitter hesabından cevap verdi. Şükür, "Meclis çatısı altındaki seviyeye bak, troll vekiller;))

Çok güldüm; Troll vekiller "Hoş geldin Torinolu" yazmışlar. "Hoşbulduk hırsız seviciler" desem yeri;)

"Vatanı satmadık,bayrak dalgalandırdık! Hırsız aklamadık,halkın yanında yer aldık! Şükür Allah'a!!!​" sözleriyle AKP'li vekillere yanıt verdi.

 

ETİKETLER

hakan şükürhoşgeldin torinolutbmmyüce divan

İlgili Haberler

AKP'li vekillerden Hakan Şükür'e 'Hoşgeldin Torinolu' mesajı

Dört bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi görüşmeleri sırasında AKP milletvekilleri, Hakan Şükür'le 'dalga' geçtiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24