Hoş geldin darbeci kafası; AKP'li vekil Cumhuriyet ve T24'ü susturmak için savcıları 'görev'e çağırdı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski Başdanışmanı ve metin yazarı olan AKP Ankara Miletvekili Aydın Ünal, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada "Cumhuriyet gazetesi gibi, T24 gibi gazetecilik yapmayan, terör örgütleri adına faaliyet gösteren bu şer odaklarının, bu terör örgütü yayınlarının mutlaka ve mutlaka dokunulmazlıklarının artık kalkması gerekiyor. Savcılarımıza da hakimlerimize de buradan suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı saldırının ardından A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programının sunucusu Murat Gener, saldırıyla ilgili yayın yasağı haberini Twitter'da paylaşan Cumhuriyet ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto 24'ü hedef alan açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

"Biz A Haber ailesi olarak o görüntüleri ekranlara getirmedik, getirmeyeceğiz. Arkamda gördüğünüz yazı olacak. Terörü lanetliyoruz. RTÜK'ün verdiği karar elbette ki uymamız gereken kurallardan bir tanesi ama bu yasak gelmemiş olsaydı da biz yine o görüntüleri getirmeme niyetindeydik zaten. Ama birileri diyorlar ki buyrun burada da yazıyor 'Ankara'daki saldırıya yayın yasağı getirildi. Yasağı yine tanımıyoruz' diyor Cumhuriyet gazetesi. Bir başka internet sitesi aynı minvalde yayın yapanlardan biri TBMM'nin çok yakınında, komutanlıkların, bakanlıkların yanıbaşında saldırı oldu, jet tedbir: Yayın yasağı"

AKP'li Ünal: Cumhuriyet ve T24'ün dokunulmazlığı kaldırılsın

Daha sonra söz alan Aydın Ünal, şunları söyledi:

Ankara saldırısı sıradan bir saldırı değil. Türkiye’nin başkentine dolayısıyla kalbimize yapılmış bir saldırıdır.

Sabrımızı taşıran bir saldırı, bunun karşılığı da çok farklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok farklı bir tavır izlenecektir diye düşünüyorum. Bilemiyorum belki dokunulmazlıkların kalkması söz konusu olacak.

Onun dışında Cumhuriyet gazetesi gibi, T24 gibi terör örgütleri adına faaliyet gösteren, gazetecilik yapmayan, bakın altını çizerek söylüyorum, gazetecilik yapmayan, terör örgütleri adına faaliyet gösteren bu şer odaklarının, bu terör örgütü yayınlarının mutlaka ve mutlaka dokunulmazlıklarının artık kalkması gerekiyor. Savcılarımıza da hakimlerimize de buradan suç duyurusunda bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başdanışmanı ve metin yazarı Ünal, Ankara'da Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamanın amacının "iç siyaseti dizayn etmek" olduğunu iddia etmişti. Ünal, "Ankara'da akan kana bir vampir edasıyla üşüşen CHP ve HDP yönetimi ile Doğan/Fetullah medyasını da yakından izliyoruz. O kan sizi boğacak" demişti.



Aydın Ünal kimdir?



Ankara Keçiören 1970 yılı doğumlu olan Aydın Ünal ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde okuyarak Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliğinden mezun oldu.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı görevini 2002 yılından itibaren yapmaya başladı. Bu görev dışında ayrıca Başbakanlık Danışmalık görevi ile Başbakan Baş Müşavirliği görevi ve Cumhurbaşkanlığı Baş Müşavirliği görevlerinde yer aldı.

Aydın Ünal 2007 yılı ve 2015 yılları arasında ise Erdoğan’ın metin yazarlığı görevini yerine getirildi.