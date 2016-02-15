"Ankara, YPG'nin Türkmen köylerine saldırma ihtimalinden kaygı duyuyor"

Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerini vuran Türkiye'nin, YPG'nin Türkmen köylerine saldırmasından ve bu nedenle oluşabilecek yeni göç dalgasından kaygı duyduğu öğrenildi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın askeri kaynaklara dayanan haberine göre, YPG’nin şimdiki hedefinin Rusya ve rejim güçlerinin desteğiyle bu bölgedeki Türkmen köyleri olduğuna yönelik istihbarat yoğunlaşmış durumda. Bu durum Türkmenlere yönelik yoğun bir saldırı ihtimali nedeniyle Ankara’yı kaygılandırıyor. Türkmen köyleri hafif silahlarla kendilerini savunmaya çalışıyorlar ancak destek almadan bu çapta bir saldırıyı püskürtme şansları yok.

Çevikcan, askeri kaynakların YPG operasyonu ile verilmek istenen mesajı şöyle ifade ettiğini söylüyor:

"Kaynakların deyimiyle 'şımarık çocuk gibi' davranan YPG’ye, bölgedeki hareketlerine dikkat etmesi gerektiği, istediği gibi hareket edemeyeceği, planlarını yaşama geçirmesinin kolay olmadığı mesajı da uluslararası hukuka uygun biçimde, yine kaynakların altını çizerek söylediği gibi 'anladığı dilde' verildi."

"Türkiye'nin, sınırda teyakkuza geçmiş durumda olduğunu" belirten Çevikcan, "Fırtına obüsleri, tanklar, füzeler, sınıra yerleştirilen seçkin birlikler 24 saat göreve hazır halde bekliyor. Kısa bir süre önce silah sıkıntısı yaşadığı söylenen YPG, aldığı destekle, doçkalar, havanlar, hatta tankların desteğiyle bölgede" dedi.