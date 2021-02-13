Hortum felaketi yaşayan İzmir'e şiddetli yağış ve rüzgâr uyarısı

Meteoroloji, İzmir ve Manisa için şiddetli yağış, rüzgâr ve sel uyarısında bulundu. İzmir geçen günlerde hortum felaketi yaşamış, 18 kişi yaralanmış, şehirde maddi hasar meydana gelmişti.

Öte yandan son aylarda önce depremle sarsılan İzmir şiddetli yağış ve ardından da hortum felaketini yaşamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için yeni bir uyarıda bulundu ve pazar sabahına dikkat çekti.

Şiddetli yağış, kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek olan sağanak yağışların, İzmir il geneli ile Manisa’nın güney ve batısında kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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