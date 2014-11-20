Honduras güzeli 'erkek şiddeti' kurbanı oldu

Honduras'ta güzellik kraliçesi Maria Jose Alvarado ve ablası Sofia Trinidad'ın ölü bulunmasından sonra gözaltına alınan Trinidad'ın erkek arkadaşı Plutarco Antonio Ruiz cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Polis şefi Ramon Sabillon, basına yaptığı açıklamada, Ruiz'in, kız arkadaşı ve kardeşi güzellik kraliçesini vurduğunu ve daha sonra gömdüğünü itiraf ettiğini bildirdi.

Ruiz, kız arkadaşını, başka bir erkekle dans ettiği için vurduğunu, o sırada kaçmaya çalışan güzellik kraliçesi Alvarado'ya da ateş ederek öldürdüğünü belirtti. Kız kardeşleri gömerken Ruiz'e yardım eden Aris Maldonado'nun da tutuklandığı bildirildi.

Kız kardeşler, geçen perşembe günü Ruiz'in doğum günü partisine katıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Alvarado ve Trinidad'ın cesetleri, Santa Barbara kentinde bir kaplıca yakınlarında gömülmüş halde bulunmuştu.

Honduras Güzellik Kraliçesi Maria Jose Alvarado, aralık ayında yapılacak 2014 Dünya Güzellik yarışmasında ülkesini temsil etmek için pazar sabahı Londra'ya gidecekti.