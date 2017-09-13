Home tuşu olmayan iPhone X'te ekran görüntüsü nasıl alınır?

Ana ekran tuşu olmayan ve Touch ID'ye de veda eden iPhone X'te nasıl ekran görüntüsü alınacağı merak konusu oldu.

Apple’ın en yeni en güçlü akıllı telefon iPhone X (10) tanıtıldı. Cihazın en belirgin ve cesur özelliklerinden bir tanesi hiç şüphesiz çerçevesiz ekranı. Akıllı telefonların yeni modası olan çerçevesiz tasarım yüzünden telefonlar ön yüzlerinde bulunan tuşları da kaybettiler. Bu sebepten ötürü iPhone X’da ana ekran tuşu ve Touch ID bizlere veda etti. Dolayısıyla iPhone X alan veya alacak olan insanların aklına şu soru gelebilir: Nasıl ekran görüntüsü alacağım?

Bildiğiniz gibi önceki Apple modellerinde ekran görüntüsü güç tuşu ve ana ekran tuşuna aynı anda basma ile alınıyordu. Yeni cihazda ekran görüntüsü (ss) alabilmeniz için güç tuşu ve ses artırma tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor.

İlginç olan diğer bir nokta alınan ekran görüntülerinin çentik boşluğu ile birlikte gözükmesi. Telefonda yer alan aykırı tasarım anlayışı ile birlikte üst kısımda yer alan kamera ve sensörlerin her iki yanı da ekranla doldurulmuş.

Alınan ekran görüntülerinde sensörlere ayrılan bu çentik boşluk olarak gözüküyor. Bakalım Apple önümüzdeki dönemde güncellemeyle bu durumu düzeltme yoluna gidecek mi, yoksa bu haliyle bırakacak mı.