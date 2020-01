iPhone X ve iPhone 8'in satış fiyatı belli oldu

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Apple'ın yeni ürünü iPhone X Apple'ın gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtıldı. iPhone X'in ana ekranında artık tuş olmaması en dikkat çekici özelliklerden biri oldu.

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus resmen tanıtıldı! Beraberinde de Apple Watch 3, Apple TV 4K ve kablosuz şarj cihazı AirPower'ı ortaya çıkardı.

iPhone X'in özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı



Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, Apple beklenen bombayı nihayet patlattı. iPhone X yani iPhone 10 resmen geldi! 2436x1125 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen iPhone X'in 5.8 inç'lik ev bir ekranı var. Aynı zamanda OLED teknolojisini kullanan ilk iPhone olma özelliğini de taşıyan iPhone X hem Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip. iPhone X'lerde dikkat çeken bir diğer özellik ise ön yüzünde artık Home tuşunun olmaması... Artık ana ekrana dönmek için ekrana dokunmak yeterli. Touch ID’nin yerini ise Face ID alıyor.





iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A11 Bionic, en ağır işlerin altından bile kolaylıkla kalkabilecek. Biraz daha detaya inmek gerekirse 4 çekirdekli "Mistral" adı verilen düşük güç tüketen çekirdeklere ek olarak 2 çekirdekli "Monsoon" adı verilen yüksek güç tüketen kısım 2.5 GHz saat hızında çalışan Apple A11'de yer alıyor. RAM tarafında ise iPhone X modelinde 3 GB RAM yer alacak.



İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera kullanmayı tercih ediyor. iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki bu kamera, tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi çift OIS desteği ile geliyor. Bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken diğeri ise telefoto lens ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ise artık çok daha yetenekli. Artık 7 Megapiksel çözünürlük sunan artık ön kamera ile de portre modunu kullanmanız mümkün.





Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor. Bunun yanı sıra Quad-LED True Tone flaş da iPhone X'in bir diğer dikkat çeken özelliği... iPhone X, ön kamerada da portre modu ve Portrait Lightning özelliğini sunuyor. iPhone X, iPhone 7’ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Telefon, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.



Apple, son olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, AirPods ve Apple Watch Series 3 için özel AirPower şarj ünitesini de duyurdu! Bu şarj cihazı gelecek yıl satışa sunulacak.





iPhone 8, görünümüyle iPhone 7’den pek de farklı değil. iPhone 7’ye dört çekirdekli Apple 11 Bionic işlemcisi güç veriyor. Dört çekirdekli işlemci yoğun iş gücü altında sağlam iş çıkartabilecek. Ayrıca bu işlemci A10'a göre yüzde 25 daha iyi performans sağlarken, çoklu çekirdek performansında bu farkı yüzde 70'e kadar çıkartabilecek.

RAM tarafındaysa iPhone 7 Plus modellerinde olduğu gibi 2 GB bellek kullanılacak.







Bağlantı tarafındaysa Bluetooth 5, LTE-A gibi yenilikçi standartlar bizleri bekliyor. Ayrıca Apple Pay'e özel olarak NFC sistemi de cihazda bulunuyor. Ana kamera sensörü ise 12 MP olacak. Uzun süre 12 MP'de kalan iPhone modelleri bu kez önemli bir MP artışı ile gelecek diye düşünüyorduk ama böyle bir şey yaşanmadı. Yine de arttırılmış gerçeklik söz konusu olduğunda iPhone 8 kamerasının söyleyecek çok fazla şeyi var.

iPhone 8 kamerası ise inanılmaz bir video performansı ile geliyor. Kamera 4K çözünürlükte 60fps kayıt yapabilecek. Ayrıca 1080p'de bu hız 240fps'ye çıkacak.

Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılacak ama bu kez diyafram açıklığının çok daha fazla olması bekleniyor. Böylece çok eleştirilen ön kamera düşük ışıkta net görüntü verebilecek.

Görünüşe göre cihaz, iPhone 7 ile aynı kasa boyutuna sahip olacak fakat içerisinde daha uzun kullanım ömrü sağlayacak olan bir batarya yer alacak. Hatırlarsanız iPhone 7'nin bataryası 1.960 mAh, iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteye sahipti.

Bu arada iPhone 8'de kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.



iPhone 8 Plus'ın özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı



iPhone 8 Plus'ın detaylarına geçiş yapmadan önce kısaca bir bilgi vermek gerekirse, 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Apple A11 yonga setine ev sahipliği yapan cihaz, iOS 11 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion'a göre iki çekirdek ile yüzde 25, çoklu çekirdek anlamında ise yüzde 70 daha fazla performans sunan Apple A11, grafik tarafında yüzde 30 daha fazla performans sunarken, A10'a göre neredeyse yüzde 50 daha az enerji tüketiyor.

5.5 inçlik Retina HD bir ekranın yer aldığı akıllı telefon, 3D Touch teknolojisine ev sahipliği yaparken, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesini sağlıyor.

Zira, iPhone 7 Plus modelinde olduğu gibi arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya ev sahipliği yapan iPhone 8 Plus, 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yine iPhone 7 Plus ile benzer bir şekilde birisi f/1.8 diğeri ise f/2.8 diyafram aralığına sahip olan bu kameralar, özellikle bokeh efektli fotoğraflar konusunda artık çok daha başarılı.







3 GB RAM'e ev sahipliği yapan akıllı telefon, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

799 dolar başlangıç fiyatına sahip olan ve gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan iPhone 8 Plus için ön siparişler 15 Eylül günü, teslimatlar ise 22 Eylül'de başlayacak.



Apple'dan kablosuz şarj cihazı: Airpower

Apple, son olarak kablosuz şarj teknolojisini destekleyen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, AirPods ve Apple Watch Series 3 için özel AirPower şarj ünitesini de duyurdu! Bu şarj cihazı gelecek yıl satışa sunulacak.



İşte Apple TV 4K'nın özellikleri

Sıra yeni Apple TV'ye geldi. Bu kez yeni cihazın adı Apple TV 4K oldu! 4K ekran çözünürlüğe sahip. HDR teknolojisine yani Yüksek Dinamik Aralığa (High Dynamic Range) sahip. Bu sayede ışık dengesi çok daha iyi olacak. Renkler daha keskin sunulacak. iPad Pro modellerinde yer alan A10x işlemci olacak. Bir önceki modele göre 2 kat işlemci, 4 kat da grafik işlemci hızına sahip. 4K içeriklerin ücretleri değişmeyecek. Apple 4K çözünürlüğündeki filmleri HD filmlerle aynı fiyatlarla sunacak. Daha önce satın alınan içerikler otomatik olarak 4K HDR’a yükseltilecek. Bunun yanı sıra Apple TV 4K ile birlikte yepyeni oyunlar da geliyor. Apple TV 4K’nın 32 GB versiyonu 179 dolar, 64 GB versiyonu ise 199 dolar karşılığında satılacak. Apple TV 4K 22 Eylül’de raflarda olacak.



Apple watch 3'ün özellikleri

Artık yepyeni bir Apple Watch var: Apple Watch Series 3... Artık yeni Apple Watch'ta hücresel bağlantı da var! Yani artık saatinizi iPhone'a bağlamak zorunda değilsiniz. Apple Müzik üzerinden online olarak müzik dinlenebilecek. SIM kart yuvası olmayacak. Bunun yerine sanal SIM kullanılacak. Apple Watch, hücresel bağlantıya sahip olsa da iPhone'la aynı telefon numarasını kullanacak.



Tasarımına bakıldığında ise kayda değer bir değişiklik göze çarpmıyor. Çift çekirdekli W2 işlemciden güç alan Apple Watch Series 3'de Bluetooth ve WiFi hızı da artıyor. Aynı zamanda Apple Watch Series 3 yükseklik de ölçebiliyor! Bu arada bir önceki Apple Watch Series 2 saatleriyle bugün tanıtılan saatlerin ölçüleri birebir aynı. Apple Watch Series 3, 15 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 22 Eylül'de teslimatlara başlanacak. Fiyatlara gelince... Hücresel bağlantılı Apple Watch Series 3'ün fiyatı 399 dolar! Bu teknolojiyi kullanmayan modelin fiyatı ise 329 dolar.

iOS 11 ne zaman yayınlanacak?

Ayrıca Apple, bu cihazların işletim sistemi olan iOS 11'inde çıkış yapacağı tarihi duyurdu. iOS 11, 19 Eylül'de global olarak çıkışını gerçekleştirecek.







Etkinlik Apple'ın yeni evinde, Apple Park'ta yapıldı. Steve Jobs Theatre'da gerçekleştirilen etkinliği dünya genelinde milyonlarca kişi seyretti, editor arkadaşımız Ahmet Can da Apple'ın yeni oyuncaklarını yakından inceleme şansı buldu.