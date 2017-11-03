Hollywood'da taciz skandalı sürüyor; Kevin Spacey'ye bir suçlama da House of Cards çalışanlarından

Ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey'ye yönelik cinsel taciz suçlamalarının sayısı artıyor. Ünlü aktör başrolünde oynadığı House of Cards dizisinin setinde eskiden çalışmış olan bir kişi tarafından cinsel saldırı ile suçlandı. Diğer çalışanlar da cinsel taciz suçlamalarını doğruladı.

CNN'e konuşan eski ve yeni 8 set çalışanı adlarının gizli kalması koşuluyla Spacey'nin film setini genç erkek çalışanlar için 'zehirli bir atmosfere' çevirdiğini söyledi. Eski prodüksiyon çalışanlarından biri Spacey'yi cinsel saldırı ile suçladı.

"Elini pantolonumdan içeri soktu"

Sputnik'in haberine göre, adı açıklanmayan eski prodüksiyon çalışanı Spacey'yi dizi setine getirmekle görevli olduğu sırada cinsel saldırının otomobilde gerçekleştiğini açıkladı. Spacey'nin aracı sürdüğünü belirten eski asistan, bu sırada ünlü aktörün elini kendisinin pantolonunun içine soktuğunu öne sürdü.

Olayın 'rızası dışında' gerçekleştiğini vurgulayan genç adam, "Şoka girmiştim. Şovda çok güçlü bir pozisyonda olan birisiydi ve ben ise oradaki besin zincirinin en altındaydım" dedi.

Kimliğinin açığa çıkması kaygısıyla araçta başka neler yaşandığını anlatmaktan kaçınan eski asistan, sete vardıklarında Spacey'ye eşyalarını taşımakta yardım ettiğini, Spacey'nin karavanına girdiklerinde ise aktörün kendisini 'sıkıştırdığını ve kendisine uygunsuzca dokunduğunu' söyledi.

"Arka plan aktörleri için zehirli bir atmosferdi"

"Ona bundan hoşlanmadığımı, rahatsız olduğumu söyledim" diyen eski çalışan bunun üzerine Spacey'nin 'gözle görülür şekilde şaşırdığını' söyleyerek, bu sırada araçtan çıktığını anlattı.

Eski çalışan olayı polise ya da dizi yöneticilerinden birine anlatmadığını ama bir iş arkadaşına bundan bahsettiğini söyledi. Olaydan birkaç ay sonra tacizi bir süpervizöre anlattığını aktaran eski asistan, süpervizörün çözümü Spacey setteyken çalışanı yalnız bırakmamakta bulduğunu aktardı.

Eski asistan, "Bu saldırgan davranışların onun için bir rutin olduğundan şüphem yok. Benim deneyimimin bunlardan sadece birisi olduğundan ve Kevin'in statüsü ve pozisyonunu kötüye kullanmaktan çok az vicdan azabı çektiğinden şüphem yok. Sette onunla etkileşime geçen ekip, arka plan aktörleri için zehirli bir atmosferdi" dedi.

"Korkmadan konuşmak isterdim"

Diğer çalışanlar da CNN'e benzer açıklamalarda bulunarak bu iddiayı doğruladı. Dizinin tüm sezonlarında çalışmış olan bir set çalışanı Spacey'nin düzenli olarak kendisine dokunduğunu ve taciz ettiğini söyledi.

Çalışan, "Tuhaf şekillerde bana dokunuyordu. Arkadan omuzlarıma masaj yapıyor, elleriyle sarmalıyor ya da bazen günlük konuşmalar sırasında uygunsuz şekilde karnıma dokunuyordu" ifadelerini kullandı.

Spacey'ye bundan rahatsız olduğunu söyleyemediğini belirten set çalışanı, "En kötüsü de buydu. Bu konular hakkında korkmadan konuşmayı isterdim" dedi.

Netflix: Diğer olaylardan haberimiz yok

Spacey, CNN'in konu hakkında aramalarına yanıt vermezken, Netflix, House of Cards setine bir temsilci gönderdiğini açıkladı. Açıklamad, "Netflix sadece 5 yıl önce yaşanan tek bir olayın farkında ve bunun hızlıca çözüldüğünü biliyoruz. Salı günü MRC (prodüksiyon şirketi) ile birlikte dizinin prodüksiyonunu durdurduk. Spacey ile ilgili diğer olaylardan haberimiz yok" dendi.

MRC (Media Rights Capital) ise CNN'e yaptığı açıklamada yeni iddiaları inceleyeceklerini belirtti.

Bir hafta önce aktör Anthony Rapp 1985 yılında kendisi 14 yaşındayken Spacey'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş, Spacey bunun üzerine 'olayı hatırlamadığını' belirterek özür dilemişti. Ardından belgesel film yönetmeni Tony Montana, adı açıklanmayan bir kişi ve Meksikalı oyuncu Roberto Cavazos da Spacey'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu açıklamıştı. İddiaların ardından Netflix, House of Cards dizisinin 6. sezonunun çekimlerini iptal etmişti.